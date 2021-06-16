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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 71,8318 руб., евро - 87,211 руб.
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ГЛАВНОЕ
Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ в 1-м квартале до 0,7%
Росстат уменьшил оценку снижения ВВП РФ в 1-м квартале до 0,7% с объявленного ранее 1%. Улучшение показателя обусловлено уточнением темпов промпроизводства, оптового товарооборота, грузооборота и пассажирооборота
 
Набиуллина: для снижения инфляции необходимы меры денежно-кредитной политики
Рост цен в России по широкому кругу товаров требует ответных мер денежно-кредитной политики (ДКП), без них инфляция не начнет снижаться, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе рассмотрения годового отчета ЦБ на пленарном...
 
Какая должна быть пенсия, чтобы чувствовать себя комфортно
Россияне назвали желаемый размер пенсии, чтобы чувствовать себя комфортно, следует из опроса СберНПФ и Rambler&Co, пишут "Известия". Согласно опросу 2,3 тыс. россиян, 44% сообщили, что им будет достаточно 45-50 тыс. рублей в месяц, меньшей суммой...
 
Россия вошла в топ-5 по установке финансовых приложений
За последние 2 года - с 1-го квартала 2019 года по 1-й квартал 2021 года - число скачиваний финансовых приложений выросло на 132%. В общей сложности в мире за этот период финтех-приложения были установлены 4,7 млрд раз. Такие данные содержатся в...
 
16 июня 2021 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 71,8318 руб., евро - 87,211 руб.

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16 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 71,8318 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,21 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 87,211 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,64 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
16 июня 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 71,8318 руб., евро - 87,211 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 71,8318 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,21 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 87,211 руб. По сравнению с...
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16 июня 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

08:05

Объем спроса нерезидентов на американские...    читать дальше
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15 июня 2021 года 19:43
Сбербанк 16 июня за полчаса проведет сбор заявок на бонды объемом 20 млрд рублей
Сбербанк 16 июня с 12:00 до 12:30 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-SBER28 объемом 20 млрд рублей, сообщается на сайте "Московской биржи" (MOEX: MOEX).

Премаркетинг выпуска банк не проводил. Агентом по приобретению выступит Sber...    читать дальше
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15 июня 2021 года 19:41
S&P изменило прогноз рейтинга Setl Group на позитивный со стабильного
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз рейтинга петербургского строительного холдинга Setl Group на "позитивный" со "стабильного".

При этом рейтинг был подтвержден на уровне "В+", говорится в пресс-релизе агентства.

"Setl Group...    читать дальше
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15 июня 2021 года 19:39
"ТрансФин-М" выставил оферты по трем выпускам облигаций общим объемом до 3,6 млрд рублей
Совет директоров ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) принял решение выставить оферты по соглашению с владельцами облигаций серии БО-30, БО-31 и БО-38 суммарным объемом до 3,6 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.

Объем выкупа по серии БО-30 составит до 1 млн 593,561...    читать дальше
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15 июня 2021 года 19:39
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 июня снизилась на 0,18% и составила 60751,912 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 60751,912 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 110,856 млрд руб., или на...
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15 июня 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 87,2572 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,2572 руб.

Минимальный курс евро составил 87,02 руб., максимальный - 87,7275 руб. Было заключено 7527 сделок....    читать дальше
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15 июня 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 71,998 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2096 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,998 руб.

Минимальный курс доллара США составил 71,73 руб., максимальный - 72,35 руб. Было заключено...    читать дальше
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15 июня 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2344 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 308 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2344 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2047 руб., максимальный - 11,2999 руб. Было заключено 438...    читать дальше
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15 июня 2021 года 19:04
Увеличение норм биржевых продаж бензина может негативно сказаться на локальных рынках, считают в "Газпром нефти"
Увеличение норм биржевых продаж бензина до 15% может негативно сказаться на локальных рынках, поскольку может лишить нефтяные компании возможности превентивно реагировать на изменения спроса и предложения. Такое мнение высказал "Интерфаксу" замглавы "Газпром нефти" по...    читать дальше
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15 июня 2021 года 18:57
Рынок российских акций снизился на 1-1,3%
Рынок акций РФ завершает торги в минусе после недавнего ралли - игроки фиксируют прибыль перед ключевыми событиями недели - саммитом глав РФ-США и итогами заседания Федрезерва США;.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1%,...    читать дальше
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15 июня 2021 года 18:43
Нефть дорожает, Brent достигла $73,75 за баррель
Цены на нефть растут более чем на 1% в ходе торгов во вторник и находятся на максимумах более чем за два года на фоне снижения перспектив достижения соглашения по иранской ядерной программе в ближайшее время.

Нефтяной рынок вырос более чем на 20% в период с апреля по...    читать дальше
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15 июня 2021 года 18:32
Представители общепита предложили расширить круг участников проекта по освобождению от НДС
Представители ресторанного бизнеса предлагают расширить круг предпринимателей, которые смогут принять участие в пилотном проекте по переходу с упрощенного на общий режим налогообложения. Он предусматривает освобождение от НДС предприятий общепита, сумма доходов которых за год не...    читать дальше
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15 июня 2021 года 18:27
"РЕСО-Лизинг" 17 июня начнет размещение выпуска облигаций на 7 млрд рублей
"РЕСО-Лизинг" 17 июня вместо 16 июня начнет размещение выпуска облигаций серии БО-П-15 на 7 млрд рублей, говорится в скорректированном сообщении компании.

Облигации гасятся в октябре 2021 года.

Сбор заявок на выпуск прошел с 11:00 до 15:00 МСК 15...    читать дальше
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15 июня 2021 года 18:25
Нижегородская область не смогла привлечь годовые кредитные линии на 10 млрд рублей
Министерство финансов Нижегородской области признало несостоявшимися аукционы на право предоставления региону кредитных линий с совокупным лимитом 10 млрд рублей, следует из документации на сайте госзакупок РФ.

На аукционы, намеченные на 16 июня, не было подано ни одной...    читать дальше
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15 июня 2021 года 18:14
ВЭБ разместил 7,6% выпуска краткосрочных облигаций на 1,5 млрд рублей
ЭБ разместил 7,58% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К312 на 1,516 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации.

Ставка купона установлена в размере 4,95% годовых.

Срок обращения облигаций, согласно документам,...    читать дальше
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