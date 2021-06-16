ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 71,8318 руб., евро - 87,211 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 87,211 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,64 коп.

16 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 71,8318 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,21 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 71,8318 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,21 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 87,211 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 87,211 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 08:05 08:05 Объем спроса нерезидентов на американские... Объем спроса нерезидентов на американские... читать дальше

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Сбербанк 16 июня с 12:00 до 12:30 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-SBER28 объемом 20 млрд рублей, сообщается на сайте "Московской биржи" (MOEX: MOEX). Премаркетинг выпуска банк не проводил. Агентом по приобретению выступит Sber... Премаркетинг выпуска банк не проводил. Агентом по приобретению выступит Sber... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз рейтинга петербургского строительного холдинга Setl Group на "позитивный" со "стабильного". При этом рейтинг был подтвержден на уровне "В+", говорится в пресс-релизе агентства. При этом рейтинг был подтвержден на уровне "В+", говорится в пресс-релизе агентства. "Setl Group... "Setl Group... читать дальше

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Совет директоров ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) принял решение выставить оферты по соглашению с владельцами облигаций серии БО-30, БО-31 и БО-38 суммарным объемом до 3,6 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Объем выкупа по серии БО-30 составит до 1 млн 593,561... Объем выкупа по серии БО-30 составит до 1 млн 593,561... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 60751,912 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 110,856 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,2572 руб. Минимальный курс евро составил 87,02 руб., максимальный - 87,7275 руб. Было заключено 7527 сделок.... Минимальный курс евро составил 87,02 руб., максимальный - 87,7275 руб. Было заключено 7527 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2096 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,998 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,73 руб., максимальный - 72,35 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 71,73 руб., максимальный - 72,35 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 308 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2344 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2047 руб., максимальный - 11,2999 руб. Было заключено 438... Минимальный курс юаня составил 11,2047 руб., максимальный - 11,2999 руб. Было заключено 438... читать дальше

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Увеличение норм биржевых продаж бензина до 15% может негативно сказаться на локальных рынках, поскольку может лишить нефтяные компании возможности превентивно реагировать на изменения спроса и предложения. Такое мнение высказал "Интерфаксу" замглавы "Газпром нефти" по... читать дальше

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Рынок акций РФ завершает торги в минусе после недавнего ралли - игроки фиксируют прибыль перед ключевыми событиями недели - саммитом глав РФ-США и итогами заседания Федрезерва США;. Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1%,... Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1%,... читать дальше

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Цены на нефть растут более чем на 1% в ходе торгов во вторник и находятся на максимумах более чем за два года на фоне снижения перспектив достижения соглашения по иранской ядерной программе в ближайшее время. Нефтяной рынок вырос более чем на 20% в период с апреля по... Нефтяной рынок вырос более чем на 20% в период с апреля по... читать дальше

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Представители ресторанного бизнеса предлагают расширить круг предпринимателей, которые смогут принять участие в пилотном проекте по переходу с упрощенного на общий режим налогообложения. Он предусматривает освобождение от НДС предприятий общепита, сумма доходов которых за год не... читать дальше

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"РЕСО-Лизинг" 17 июня вместо 16 июня начнет размещение выпуска облигаций серии БО-П-15 на 7 млрд рублей, говорится в скорректированном сообщении компании. Облигации гасятся в октябре 2021 года. Облигации гасятся в октябре 2021 года. Сбор заявок на выпуск прошел с 11:00 до 15:00 МСК 15... Сбор заявок на выпуск прошел с 11:00 до 15:00 МСК 15... читать дальше

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Министерство финансов Нижегородской области признало несостоявшимися аукционы на право предоставления региону кредитных линий с совокупным лимитом 10 млрд рублей, следует из документации на сайте госзакупок РФ. На аукционы, намеченные на 16 июня, не было подано ни одной... На аукционы, намеченные на 16 июня, не было подано ни одной... читать дальше

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ЭБ разместил 7,58% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К312 на 1,516 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Ставка купона установлена в размере 4,95% годовых. Ставка купона установлена в размере 4,95% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам,... Срок обращения облигаций, согласно документам,... читать дальше

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