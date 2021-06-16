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16 июня 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 71,8318 руб., евро - 87,211 руб.
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16 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 71,8318 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,21 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 87,211 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,64 коп.
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16 июня 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 71,8318 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,21 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 87,211 руб. По сравнению с...
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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 08:05 Объем спроса нерезидентов на американские... читать дальше
.15 июня 2021 года 19:43
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.15 июня 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 308 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2344 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2047 руб., максимальный - 11,2999 руб. Было заключено 438... читать дальше
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Увеличение норм биржевых продаж бензина до 15% может негативно сказаться на локальных рынках, поскольку может лишить нефтяные компании возможности превентивно реагировать на изменения спроса и предложения. Такое мнение высказал "Интерфаксу" замглавы "Газпром нефти" по... читать дальше
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.15 июня 2021 года 18:43
Цены на нефть растут более чем на 1% в ходе торгов во вторник и находятся на максимумах более чем за два года на фоне снижения перспектив достижения соглашения по иранской ядерной программе в ближайшее время. Нефтяной рынок вырос более чем на 20% в период с апреля по... читать дальше
.15 июня 2021 года 18:32
Представители ресторанного бизнеса предлагают расширить круг предпринимателей, которые смогут принять участие в пилотном проекте по переходу с упрощенного на общий режим налогообложения. Он предусматривает освобождение от НДС предприятий общепита, сумма доходов которых за год не... читать дальше
.15 июня 2021 года 18:27
"РЕСО-Лизинг" 17 июня вместо 16 июня начнет размещение выпуска облигаций серии БО-П-15 на 7 млрд рублей, говорится в скорректированном сообщении компании. Облигации гасятся в октябре 2021 года. Сбор заявок на выпуск прошел с 11:00 до 15:00 МСК 15... читать дальше
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Министерство финансов Нижегородской области признало несостоявшимися аукционы на право предоставления региону кредитных линий с совокупным лимитом 10 млрд рублей, следует из документации на сайте госзакупок РФ. На аукционы, намеченные на 16 июня, не было подано ни одной... читать дальше
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