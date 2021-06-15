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15 июня 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 71,998 руб.
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15 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2096 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,998 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,73 руб., максимальный - 72,35 руб. Было заключено 45449 сделок. Объем торгов составил 240728,89 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,3375 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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