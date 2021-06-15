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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 июня
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15 июня 2021 года 15:02

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 июня

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15 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 16 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4304,46 (-55,64) руб./грамм; на серебро - 63,8 (-1,05) руб./грамм; на платину - 2674,34 (+10,28) руб./грамм; на палладий - 6355,59 (-25,72) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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