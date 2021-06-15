Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2248 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,21 руб., максимальный - 11,26 руб. Было заключено 66 сделок. Объем торгов составил 338,5 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2249 руб. за юань.

15 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2248 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,2572 руб. Минимальный курс евро составил 87,02 руб., максимальный - 87,7275 руб. Было заключено 7527 сделок.... Минимальный курс евро составил 87,02 руб., максимальный - 87,7275 руб. Было заключено 7527 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2096 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,998 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,73 руб., максимальный - 72,35 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 71,73 руб., максимальный - 72,35 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 308 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2344 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2047 руб., максимальный - 11,2999 руб. Было заключено 438... Минимальный курс юаня составил 11,2047 руб., максимальный - 11,2999 руб. Было заключено 438... читать дальше

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Увеличение норм биржевых продаж бензина до 15% может негативно сказаться на локальных рынках, поскольку может лишить нефтяные компании возможности превентивно реагировать на изменения спроса и предложения. Такое мнение высказал "Интерфаксу" замглавы "Газпром нефти" по... читать дальше

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Рынок акций РФ завершает торги в минусе после недавнего ралли - игроки фиксируют прибыль перед ключевыми событиями недели - саммитом глав РФ-США и итогами заседания Федрезерва США;. Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1%,... Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1%,... читать дальше

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Цены на нефть растут более чем на 1% в ходе торгов во вторник и находятся на максимумах более чем за два года на фоне снижения перспектив достижения соглашения по иранской ядерной программе в ближайшее время. Нефтяной рынок вырос более чем на 20% в период с апреля по... Нефтяной рынок вырос более чем на 20% в период с апреля по... читать дальше

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Представители ресторанного бизнеса предлагают расширить круг предпринимателей, которые смогут принять участие в пилотном проекте по переходу с упрощенного на общий режим налогообложения. Он предусматривает освобождение от НДС предприятий общепита, сумма доходов которых за год не... читать дальше

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"РЕСО-Лизинг" 17 июня вместо 16 июня начнет размещение выпуска облигаций серии БО-П-15 на 7 млрд рублей, говорится в скорректированном сообщении компании. Облигации гасятся в октябре 2021 года. Облигации гасятся в октябре 2021 года. Сбор заявок на выпуск прошел с 11:00 до 15:00 МСК 15... Сбор заявок на выпуск прошел с 11:00 до 15:00 МСК 15... читать дальше

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Министерство финансов Нижегородской области признало несостоявшимися аукционы на право предоставления региону кредитных линий с совокупным лимитом 10 млрд рублей, следует из документации на сайте госзакупок РФ. На аукционы, намеченные на 16 июня, не было подано ни одной... На аукционы, намеченные на 16 июня, не было подано ни одной... читать дальше

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ЭБ разместил 7,58% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К312 на 1,516 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Ставка купона установлена в размере 4,95% годовых. Ставка купона установлена в размере 4,95% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам,... Срок обращения облигаций, согласно документам,... читать дальше

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Европейский союз отстранил ряд крупных мировых банков от участия в новой масштабной программе выпуска долговых обязательств, сославшись на недавние случаи, когда регулирующие органы наказывали их за формирование картелей на рынке облигаций и валютном рынке. По словам... По словам... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2736 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,9294 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,725 руб., максимальный - 72,3 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,725 руб., максимальный - 72,3 руб. Было... читать дальше

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Правительство РФ продлит до 2030 года возможности поддержки предприятий, реализующих корпоративные программы по повышению конкурентоспособности (КППК), решение уже принято, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства в рамках визита в Пятигорск... Глава правительства в рамках визита в Пятигорск... читать дальше

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Сбербанк с 10:00 МСК 16 июня до 15:00 МСК 18 июня проведет сбор заявок на 2-летние облигации серии 001Р-SBER22 объемом от 15 млрд рублей и 5-летние облигации серии 001Р-SBER27 объемом от 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки... Ориентир ставки... читать дальше

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Deutsche Lufthansa AG установила финансовые цели на 2024 год, намереваясь снова вернуться на прибыльный уровень после кризиса из-за пандемии коронавируса. В пресс-релизе Lufthansa говорится, что на фоне роста бронирований и ожидаемого восстановления пассажирского спроса компания... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Волгоградской области на уровне "ruА-" со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. Как отмечается в сообщении, Волгоградская область оценивается как регион с высокими... Как отмечается в сообщении, Волгоградская область оценивается как регион с высокими... читать дальше

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