Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3716,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 924,03 млрд руб.

15 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 июня составили по Российской Федерации 3716,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3503,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3876,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3657,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 июня составили 924,03 млрд руб. против 919,18218 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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