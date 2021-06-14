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14 июня 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 87,4795 руб.

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14 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3540 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,4795 руб.

Минимальный курс евро составил 87,1075 руб., максимальный - 87,6725 руб. Было заключено 4185 сделок. Объем торгов составил 7386,16 млн руб., что на 70% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,4 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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