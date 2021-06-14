Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 72,2138 руб.

Минимальный курс доллара США составил 71,9875 руб., максимальный - 72,3775 руб. Было заключено 23688 сделок. Объем торгов составил 63350,02 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,08 руб. за доллар США.

14 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4459 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2138 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60862,768 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 192,078 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 372 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2653 руб. Минимальный курс юаня составил 11,24 руб., максимальный - 11,5197 руб. Было заключено 196 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,24 руб., максимальный - 11,5197 руб. Было заключено 196 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3540 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,4795 руб. Минимальный курс евро составил 87,1075 руб., максимальный - 87,6725 руб. Было заключено 4185... Минимальный курс евро составил 87,1075 руб., максимальный - 87,6725 руб. Было заключено 4185... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4459 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2138 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,9875 руб., максимальный - 72,3775 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,9875 руб., максимальный - 72,3775 руб. Было... читать дальше

.

Темпы роста нефтяных котировок ускоряются в ходе торгов в понедельник, в результате они достигли максимума более чем за два года, сообщает Trading Economics. Ускорение вакцинации против COVID-19 в различных странах поможет улучшению экономической ситуации, а также... Ускорение вакцинации против COVID-19 в различных странах поможет улучшению экономической ситуации, а также... читать дальше

.

Американские фондовые индексы в начале сессии в понедельник колеблются без единой динамики в ожидании очередного заседания Федеральной резервной системы, которое пройдет 15-16 июня. По итогам очередной встречи руководства американского ЦБ, помимо традиционного заявления... По итогам очередной встречи руководства американского ЦБ, помимо традиционного заявления... читать дальше

.

Расходы Китая на информационные технологии в 2021 году увеличатся на 10% и превысят 2,21 трлн юаней ($346 млрд), прогнозирует исследовательская компания International Data Corporation (IDC). Пандемия COVID-19 ускорила развитие интернет-экономики, телемедицины и дистанционного... читать дальше

.

К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,78 пункта (0,359%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3855,31 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3857,13 (+0,41%) пункта,... читать дальше

.

Доллар США снижается к евро, слабо растет к иене в ходе торгов в понедельник. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила в интервью Politico, что стимулирующая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не появятся ясные сигналы... Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила в интервью Politico, что стимулирующая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не появятся ясные сигналы... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в понедельник после существенного роста по итогам прошлой недели на оптимизме, что спрос на топливо будет увеличиваться. Ускорение вакцинации против COVID-19 в различных странах поможет улучшению экономической... Ускорение вакцинации против COVID-19 в различных странах поможет улучшению экономической... читать дальше

.

Индекс оптовых цен в Индии, один из основных показателей инфляции, используемых ЦБ и правительством страны, в мае взлетел на 12,94% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют официальные данные. Это максимальные темпы повышения с декабря 1998 года, что... Это максимальные темпы повышения с декабря 1998 года, что... читать дальше

.

После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,18 пункта (0,265%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3851,71 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3857,13... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетного необеспеченного долга Самары до "Ba1" с "Ba2". При этом прогноз рейтинга был изменен на "стабильный" с "позитивного", сообщается в пресс-релизе... читать дальше

.

Прямые иностранные инвестиции (FDI) в экономику материкового Китая в январе-мае подскочили на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 481 млрд юаней ($75,3 млрд), свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом показатель на 30,3%... читать дальше

.

Японский фондовый рынок уверенно вырос в понедельник на фоне постепенного снятия властями страны карантинных ограничений. Так, правительство Японии отменило режим чрезвычайной ситуации в Токио и ослабило ограничения еще в трех префектурах страны благодаря устойчивому снижению... читать дальше

.

К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,33 пункта (0,373%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3855,86 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3857,13 (+0,41%) пункта,... читать дальше

.