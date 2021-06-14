ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июня в размере 71,6797 руб., евро - 87,3274 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 87,3274 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,91 коп.

14 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 71,6797 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 51,77 коп.

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Свыше 27 млрд рублей будет дополнительно направлено многодетным семьям в России на компенсацию платежей по жилищным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 71,6797 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 51,77 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 87,3274 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 87,3274 руб. По сравнению с...

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2871 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,055... читать дальше

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Власти Москвы призвали жителей столицы сократить до минимума все контакты в период нерабочих дней, чтобы избежать нового роста заболеваемости коронавирусом, а также пройти вакцинацию. "Лучше всего свести к минимуму все контакты, постараться отказаться от посещения... "Лучше всего свести к минимуму все контакты, постараться отказаться от посещения... читать дальше

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Названы три новые профессии, которые гарантируют хорошую зарплату в ближайшие десять лет. Это - медиаменеджер, так как медиатизация современного мира стремительно растет, коуч из-за ориентированности на развитие человека и его благополучие и молекулярный диетолог, пишет... читать дальше

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в столице в последнюю неделю резко осложнилась, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших... читать дальше

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В Москве из-за роста заболеваемости COVID-19 c 15 по 19 июня объявлены нерабочими днями, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин "Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие... "Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие...

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Строительство станции "Лианозово" нового участка Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена завершено на 23%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "Сегодня в активном строительстве... "Сегодня в активном строительстве... читать дальше

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Практически каждый пятый россиянин (18%) готов к полному отказу от наличных денег, среди молодежи в возрасте 18-24 лет доля респондентов, готовых полностью перейти на безналичные расчёты, оказалась вдвое больше (36%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского портала... читать дальше

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Минувший год стал рекордным по объемам слияний и поглощений (M&A) в сфере управления активами и состояниями по всему миру, несмотря на пандемию COVID-19, и эта тенденция, как ожидается, сохранится, говорят аналитики Credit Suisse. В тематическом отчете Credit Suisse... В тематическом отчете Credit Suisse... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 13 тыс. 510 случаев, умерли за сутки 399 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) -13 тыс. 510 в 85... читать дальше

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Дефицит минеральной воды в России из-за введения её маркировки невозможен, заявил оператор системы маркировки - ЦРПТ. "Если производители вовремя подготовятся к вступлению в силу законодательства об обязательной маркировке, то их продукция без препятствий окажется на рынке", -... читать дальше

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Правительство РФ направило в Госдуму поправки в закон об охране окружающей среды, которые освобождают компании и ИП от уплаты пеней при просрочке авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду за 3-й квартал 2020 г., а также за первый, второй и третий кварталы... читать дальше

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Минтруд предлагает увеличить минимальный уровень оплаты труда в РФ в 2022 году до 13 тыс. 617 рублей, сообщила пресс-служба ведомства. "Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет в 2022 году на 6,4%. По предварительной оценке, МРОТ в 2022 году составит 13 тыс. 617... "Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет в 2022 году на 6,4%. По предварительной оценке, МРОТ в 2022 году составит 13 тыс. 617... читать дальше

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Госдума РФ планирует расширить полномочия правительства и предоставить ему с 1 сентября 2022 г. право определять перечень городов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, где на любой срок может быть введено квотирование вредных выбросов предприятиями.... читать дальше

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Уровень смертности в России в прошлом году увеличился на 18,6% по сравнению с 2019 годом, серьезное влияние на это оказал коронавирус, в мае текущего года наблюдалось снижение показателей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Публикуемые Росстатом данные подтверждают... читать дальше

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