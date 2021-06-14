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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июня в размере 71,6797 руб., евро - 87,3274 руб.
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14 июня 2021 года 09:05

ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июня в размере 71,6797 руб., евро - 87,3274 руб.

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14 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 71,6797 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 51,77 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 87,3274 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,91 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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