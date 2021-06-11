Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 60670,690 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 66,415 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6394 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,107 руб. Минимальный курс евро составил 86,945 руб., максимальный - 87,555 руб. Было заключено 7919 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,945 руб., максимальный - 87,555 руб. Было заключено 7919 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3028 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7365 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,55 руб., максимальный - 72,2225 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,55 руб., максимальный - 72,2225 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 680 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2273 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2 руб., максимальный - 11,2879 руб. Было заключено 399 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,2 руб., максимальный - 11,2879 руб. Было заключено 399 сделок.... читать дальше

.

Российский рынок акций, начавший торги в мажоре, закрылся в пятницу в зеленой зоне Европейские фондовые индексы повышались с начала торгов. Европейские фондовые индексы повышались с начала торгов. Азиатские фондовые индикаторы в основном выросли в пятницу. Азиатские фондовые индикаторы в основном выросли в пятницу. Фьючерсы на индексы США изменялись без единой... Фьючерсы на индексы США изменялись без единой... читать дальше

.

"СпецИнвестЛизинг" полностью разместил выпуск облигаций на 250 млн рублей серии 001P-03 со сроком обращения 4 года, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых. В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций... В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций... читать дальше

.

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в 1-й декаде июня увеличилось до 5,103% с 4,899% в 3-й декаде мая, сообщается в... читать дальше

.

омсвязьбанк (ПСБ) разместил 3-летние облигации серии 003Р-05 объемом 15 млрд рублей по ставке на уровне 7,60% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,74% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,74% годовых. Сбор заявок проходил 3 июня с 11:00 до... Сбор заявок проходил 3 июня с 11:00 до... читать дальше

.

Банк России разрабатывает подходы к регулированию финансовых групп и холдингов, в моменте рисков нет, но ЦБ отмечает сопротивление участников рынка, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров... читать дальше

.

Россия в этом сельхозгоду (сельхозгод по масличным - сентябрь 2020 - август 2021 гг.) может экспортировать 620 тыс. тонн масличного льна (лен-кудряш) против 512 тыс. тонн годом ранее, следует из мониторинга компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс". Это... Это... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу, находясь на максимальных уровнях с 2018 года, благодаря оптимизму трейдеров в отношении перспектив мирового спроса на сырье. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures... Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures... читать дальше

.

Petropavlovsk, по подсчетам, в мае 2021 года сократил производство золота из собственного сырья на 11% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 845 кг (около 27 тыс. унций), следует из материалов министерства природных ресурсов Амурской области. Производство... Производство... читать дальше

.

По итогам 1-го квартала т.г. общий портфель микрозаймов вырос на 8% - до 268 млрд рублей, говорится в обзоре ЦБ РФ. Доля просроченной задолженности (NPL90+) в портфеле микрозаймов за январь-март снизилась на 0,2 п.п. и составила 28,7%. Доля просроченной задолженности (NPL90+) в портфеле микрозаймов за январь-март снизилась на 0,2 п.п. и составила 28,7%. Доля просроченной... Доля просроченной... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4528 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6558 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,51 руб., максимальный - 71,9925 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,51 руб., максимальный - 71,9925 руб. Было... читать дальше

.

"Эксперт РА" пересмотрело рейтинг "СУЭК" по обновленной методологии и присвоило его компании и облигациям на уровне "ruAA-", говорится в пресс-релизах агентства. "АО "СУЭК" является одной из крупнейших интегрированных энергетических компаний в мире и является крупнейшей... "АО "СУЭК" является одной из крупнейших интегрированных энергетических компаний в мире и является крупнейшей... читать дальше

.

Расширение системы страхования вкладов на средние предприятия увеличит дополнительную нагрузку на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на 20-22 млрд рублей, это около 0,1% совокупной страховой ответственности, говорится в пояснительной записке к поправкам в законопроект о... читать дальше

.