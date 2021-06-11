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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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11 июня 2021 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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11 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 14.06 по 20.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
14.06.2021 12:00 Промышленное производство в еврозоне Апрель 2021
15.06.2021 09:00 Безработица в Великобритании Май 2021
15.06.2021 09:00 Изменение потребительских цен в Германии Май 2021
15.06.2021 09:00 Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании Апрель 2021
15.06.2021 09:45 Изменение потребительских цен во Франции Май 2021
15.06.2021 11:00 Изменение потребительских цен в Италии Май 2021
15.06.2021 12:00 Внешнеторговый баланс еврозоны Апрель 2021
15.06.2021 15:15 Новостройки в Канаде Май 2021
15.06.2021 15:30 Изменение цен производителей в США Май 2021
15.06.2021 15:30 Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing Июнь 2021
15.06.2021 15:30 Объемы розничных продаж в США Май 2021
15.06.2021 16:15 Промышленное производство в США Май 2021
15.06.2021 17:00 Товарные запасы на складах США Апрель 2021
16.06.2021 08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы Апрель 2021
16.06.2021 09:00 Изменение потребительских цен в Великобритании Май 2021
16.06.2021 15:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США Май 2021
16.06.2021 15:30 Изменение потребительских цен в Канаде Май 2021
16.06.2021 15:30 Новостройки и разрешения на строительство в США Май 2021
16.06.2021 15:30 Оптовые продажи в Канаде Апрель 2021
16.06.2021 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 05 по 11 июня
16.06.2021 21:00 Процентная ставка ФРС Июнь 2021
17.06.2021 11:00 Внешнеторговый баланс Италии Апрель 2021
17.06.2021 12:00 Изменение потребительских цен в еврозоне Май 2021
17.06.2021 12:00 Объем строительства в еврозоне Апрель 2021
17.06.2021 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 30 мая по 05 июня
17.06.2021 15:30 Индекс деловой активности Филадельфии Июнь 2021
17.06.2021 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 23 по 29 мая
17.06.2021 17:00 Индекс опережающих экономических показателей США Май 2021
18.06.2021 08:05 Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK Июнь 2021
18.06.2021 09:00 Объемы розничных продаж в Великобритании Май 2021
18.06.2021 09:00 Цены производителей в Германии Май 2021
18.06.2021 11:00 Баланс счета текущих операций еврозоны Апрель 2021
18.06.2021 11:30 Баланс счета текущих операций Италии Апрель 2021

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