Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,1347 руб.

Минимальный курс евро составил 86,8875 руб., максимальный - 87,63 руб. Было заключено 4064 сделки. Объем торгов составил 14025,3 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,0225 руб. за евро.

11 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6949 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,1347 руб.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ХКФ Банка на уровне ruA-. По рейтингу установлен "стабильный" прогноз. Как говорится в сообщении агентства, рейтинг банка обусловлен умеренно высокими оценками рыночных позиций и позиции по... Как говорится в сообщении агентства, рейтинг банка обусловлен умеренно высокими оценками рыночных позиций и позиции по... читать дальше

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Банк России, вероятно, повысит оценку роста ВВП РФ в 2021 году с нынешних 3-4%, заявила в пятницу на брифинге глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы ожидаем, что экономика восстановится уже в этом квартале. Апрельский прогноз по ВВП на этот год был 3-4%. Мы в июле... "Мы ожидаем, что экономика восстановится уже в этом квартале. Апрельский прогноз по ВВП на этот год был 3-4%. Мы в июле... читать дальше

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Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-апреле 2021 года снизился на 5,5% и составило $38,255 млрд, по сравнению с $40,483 млрд за аналогичный период 2020 года, сообщается в информации ЦБ РФ. Объем экспорта за 4... Объем экспорта за 4... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 12 по 18 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 12 по 18 июня ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 12 по 18 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 139 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Банк России не намерен полностью отказываться от доллара в золотовалютных резервах (ЗВР), заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. "Принимая решения по ЗВР, мы учитываем валютную структуру Фонда... "Принимая решения по ЗВР, мы учитываем валютную структуру Фонда... читать дальше

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1 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 11 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-28 на 9 млрд 390,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,9 пункта (0,546%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3848,61 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3849,22 (+0,56%) пункта,... читать дальше

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Краткосрочно нейтральная ставка с учетом высокой инфляции может быть выше диапазона в 5-6%, представление ЦБ РФ о долгосрочной нейтральной ставке не менялось, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу. "Что касается границы нейтральности - это... "Что касается границы нейтральности - это... читать дальше

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Экономика РФ в 1-м полугодии растет быстрее, чем ожидал ЦБ в апреле, докризисный уровень будет достигнут во 2-м квартале, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге. "Российская экономика вернется к докризисному уровню уже в этом квартале. В 1-м полугодии она растет... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,85/72,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 6 коп., Cредний курс продажи упал...

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Банк России беспокоит рост кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой, рост ипотеки превышает 25% год к году, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Что касается темпов роста кредитования, они остаются... "Что касается темпов роста кредитования, они остаются... читать дальше

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Банк России готов активно действовать в части денежно-кредитной политики (ДКП) для возвращения инфляции к цели в 4%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. "Мы дадим обновленный прогноз... "Мы дадим обновленный прогноз... читать дальше

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ЦБ в июле в ходе уточнения макропрогноза может повысить ожидания по средней ключевой ставке на 2021 год, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге. "Уточненный прогноз мы дадим в июле, когда будет опорное заседание", - сказала она. "Что касается оценки... "Что касается оценки... читать дальше

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Глава "Росгеологии" Сергей Горьков прогнозирует, что рынок геологоразведки в нефтегазовой отрасли может полностью восстановиться до конца 2022 года,. "Сейчас отскока в нефтегазовой отрасли не происходит, рынок геологоразведки восстанавливается постепенно. Считаю, что... "Сейчас отскока в нефтегазовой отрасли не происходит, рынок геологоразведки восстанавливается постепенно. Считаю, что... читать дальше

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