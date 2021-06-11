.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 87,5 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в мае в РФ ускорилась до 0,7%
В России в мае рост потребительских цен ускорился до 0,7% после 0,6% в апреле, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция усилилась до 6%. Последний раз годовая инфляция превышала 6,0% в октябре 2016 года
 
Названы регионы-лидеры по неравенству доходов населения
Доходы россиян в 2020 году составляли в среднем 35,7 тыс. рублей в месяц, однако за этой усредненной цифрой скрывается серьезное имущественное расслоение. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza,...
 
Реализация туристического кэшбэка вызвала вопросы бизнеса
Эксперты "Опоры России" выявили на онлайн-агрегаторах случаи предоставления информации об участии в третьем этапе программы туристического кэшбэка средств размещения, сведений о которых нет в федеральном перечне туристических объектов и на портале...
 
Продажи лекарств за 4 месяца снизились, что не помешало аптечным сетям увеличить выручку
В первые четыре месяца 2021 г. российские аптечные сети продали 1,7 млрд упаковок лекарств, что на 12,8% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании отраслевого издания "Фармацевтический вестник" и AlphaRM, с которым ознакомились...
 
11 июня 2021 года 09:55

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 87,5 млрд руб.

 0
11 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 июня по данным на начало операционного дня выросло до 87,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -10,7 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
11 июня 2021 года 10:27
Акции развивающихся рынков и России по-прежнему пользуются спросом у инвесторов
Интерес инвесторов к акциям развивающихся рынков (EM) и России сохраняется, говорится в обзоре главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый приток капитала на фондовой и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в...    читать дальше
.
11 июня 2021 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 11 июня растет
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,68 пункта (0,175%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3834,39 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 7,74 пункта (0,461%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
11 июня 2021 года 10:19
Промпроизводство в Великобритании в апреле снизилось на 1,3%, ожидался рост
Объем промпроизводства в Великобритании в апреле 2021 года снизился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель вырос на 1,8%, свидетельствуют данные британского Национального статистического управления (ONS). В годовом выражении рост составил 27,5%, что...    читать дальше
.
11 июня 2021 года 10:04
Российский рынок акций открылся в зеленой зоне
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал в мажоре на фоне смешанных сигналов с внешних рынков и в ожидании итогов заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и последующих комментариев регулятора.

Европейские фондовые индексы изменились вчера разнонаправленно после подведения...    читать дальше
.
11 июня 2021 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 70,77/72,88 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,77/72,88 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 13 коп., Cредний курс продажи упал...
.
11 июня 2021 года 09:58
Экспорт продукции АПК из России в Норвегию в январе-апреле вырос на 60%
Россия в январе-апреле увеличила экспорт продукции АПК в Норвегию на 60%, до $153 млн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. В натуральном выражении поставки выросли на 73%, до 155 тыс. тонн.

Как уточняет центр, Норвегия является вторым после Китая покупателем...    читать дальше
.
11 июня 2021 года 09:55
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 87,5 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 июня по данным на начало операционного дня выросло до 87,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
11 июня 2021 года 09:46
ЦБ РФ представил законопроект, который вводит понятие финансовых холдингов для некредитных финорганизаций
Банк России представил законопроект, который вводит понятие финансовых холдингов для некредитных финансовых организаций (НФО): финансовым холдингом можно будет считать объединение компаний, в которых доля финансовой деятельности всех организаций составляет не менее 40%. Такие...    читать дальше
.
11 июня 2021 года 09:44
Спрос на бонды "Аэрофлота" со стороны инвесторов-физлиц по финальному ориентиру ставки превысил 3 млрд руб
физических лиц на 5-летние облигации ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) серии П01-БО-01 объемом 24,65 млрд рублей по финальному уровню ориентира ставки превысил 3 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.

"Выпуск был встречен инвестиционным сообществом с большим...    читать дальше
.
11 июня 2021 года 09:43
ВТБ разместит 15 июня однодневные бонды серии КС-4-29 на 50 млрд рублей
1 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-29 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4...    читать дальше
.
11 июня 2021 года 09:43
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3876,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 919,18 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 июня составили по Российской Федерации 3876,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3657,3 млрд руб.

На начало...    читать дальше
.
11 июня 2021 года 09:39
Доллар дешевеет к евро и растет в паре с иеной
Курс доллара США пятницу снижается в паре с евро и незначительно растет относительно иены после публикации накануне майского значения инфляции в Штатах.

Потребительские цены в США в мае подскочили на 5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные...    читать дальше
.
11 июня 2021 года 09:26
"АвтоВАЗ" запускает линии после простоев
Выпуск автомобилей на двух простаивавших из-за дефицита компонентов автоэлектроники производственных линиях "АвтоВАЗа" возобновился в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Речь идет о линиях №3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) и №5 (СКП Kalina, выпуск Lada...    читать дальше
.
11 июня 2021 года 09:18
Число заражений коронавирусом в мире превысило 174,8 млн -
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составило 174 млн 868 тыс. 678, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 773 тыс. 362...    читать дальше
.
11 июня 2021 года 09:12
В Базельском комитете предложили ужесточить требования к капиталу банков, которые инвестируют в криптовалюты
Базельский комитет по банковскому надзору предлагает ужесточить требования к капиталу банков, владеющих биткойнами и другими криптовалютами. "Некоторые криптоактивы показали свою высокую волатильность и могут создавать риски для фининститутов, поскольку их концентрация в...    читать дальше
.
11 июня 2021 года 09:04
Минсельхоз США повысил прогноз сбора пшеницы в России в текущем году
Минсельхоз США в июньском обзоре повысил до 86 млн тонн прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году. Этот показатель соответствует сбору пшеницы в рекордном 2017 году. Майский прогноз составлял 85 млн тонн.

Как поясняет ведомство, прогноз повышен в связи с благоприятным...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.