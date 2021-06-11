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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3876,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 919,18 млрд руб.
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11 июня 2021 года 09:43
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3876,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 919,18 млрд руб.
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11 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 июня составили по Российской Федерации 3876,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3657,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4176,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3972,3 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 июня составили 919,18 млрд руб. против 916,74774 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3876,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 919,18 млрд руб.
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