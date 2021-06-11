11 июня 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Апрель 2021
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Май 2021
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Апрель 2021
|11:00
|Квартальные данные о безработице в Италии
|I квартал 2021
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июнь 2021
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11 июня 2021 года 10:27
Интерес инвесторов к акциям развивающихся рынков (EM) и России сохраняется, говорится в обзоре главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова.
Совокупный чистый приток капитала на фондовой и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в... читать дальше
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11 июня 2021 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,68 пункта (0,175%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3834,39 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 7,74 пункта (0,461%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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11 июня 2021 года 10:19
Объем промпроизводства в Великобритании в апреле 2021 года снизился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель вырос на 1,8%, свидетельствуют данные британского Национального статистического управления (ONS). В годовом выражении рост составил 27,5%, что... читать дальше
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11 июня 2021 года 10:04
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал в мажоре на фоне смешанных сигналов с внешних рынков и в ожидании итогов заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и последующих комментариев регулятора.
Европейские фондовые индексы изменились вчера разнонаправленно после подведения... читать дальше
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11 июня 2021 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,77/72,88 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 13 коп., Cредний курс продажи упал...
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11 июня 2021 года 09:58
Россия в январе-апреле увеличила экспорт продукции АПК в Норвегию на 60%, до $153 млн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. В натуральном выражении поставки выросли на 73%, до 155 тыс. тонн.
Как уточняет центр, Норвегия является вторым после Китая покупателем... читать дальше
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11 июня 2021 года 09:55
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 июня по данным на начало операционного дня выросло до 87,5 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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11 июня 2021 года 09:46
Банк России представил законопроект, который вводит понятие финансовых холдингов для некредитных финансовых организаций (НФО): финансовым холдингом можно будет считать объединение компаний, в которых доля финансовой деятельности всех организаций составляет не менее 40%. Такие... читать дальше
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11 июня 2021 года 09:44
физических лиц на 5-летние облигации ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) серии П01-БО-01 объемом 24,65 млрд рублей по финальному уровню ориентира ставки превысил 3 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.
"Выпуск был встречен инвестиционным сообществом с большим... читать дальше
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11 июня 2021 года 09:43
1 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-29 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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11 июня 2021 года 09:43
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 июня составили по Российской Федерации 3876,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3657,3 млрд руб.
На начало... читать дальше
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11 июня 2021 года 09:39
Курс доллара США пятницу снижается в паре с евро и незначительно растет относительно иены после публикации накануне майского значения инфляции в Штатах.
Потребительские цены в США в мае подскочили на 5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные... читать дальше
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11 июня 2021 года 09:26
Выпуск автомобилей на двух простаивавших из-за дефицита компонентов автоэлектроники производственных линиях "АвтоВАЗа" возобновился в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Речь идет о линиях №3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) и №5 (СКП Kalina, выпуск Lada... читать дальше
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11 июня 2021 года 09:18
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составило 174 млн 868 тыс. 678, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 773 тыс. 362... читать дальше
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11 июня 2021 года 09:12
Базельский комитет по банковскому надзору предлагает ужесточить требования к капиталу банков, владеющих биткойнами и другими криптовалютами. "Некоторые криптоактивы показали свою высокую волатильность и могут создавать риски для фининститутов, поскольку их концентрация в... читать дальше
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11 июня 2021 года 09:04
Минсельхоз США в июньском обзоре повысил до 86 млн тонн прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году. Этот показатель соответствует сбору пшеницы в рекордном 2017 году. Майский прогноз составлял 85 млн тонн.
Как поясняет ведомство, прогноз повышен в связи с благоприятным... читать дальше
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