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Интерес инвесторов к акциям развивающихся рынков (EM) и России сохраняется, говорится в обзоре главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток капитала на фондовой и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в... Совокупный чистый приток капитала на фондовой и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,68 пункта (0,175%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3834,39 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 7,74 пункта (0,461%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 7,74 пункта (0,461%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Объем промпроизводства в Великобритании в апреле 2021 года снизился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель вырос на 1,8%, свидетельствуют данные британского Национального статистического управления (ONS). В годовом выражении рост составил 27,5%, что... читать дальше

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал в мажоре на фоне смешанных сигналов с внешних рынков и в ожидании итогов заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и последующих комментариев регулятора. Европейские фондовые индексы изменились вчера разнонаправленно после подведения... Европейские фондовые индексы изменились вчера разнонаправленно после подведения... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,77/72,88 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 13 коп., Cредний курс продажи упал...

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Россия в январе-апреле увеличила экспорт продукции АПК в Норвегию на 60%, до $153 млн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. В натуральном выражении поставки выросли на 73%, до 155 тыс. тонн. Как уточняет центр, Норвегия является вторым после Китая покупателем... Как уточняет центр, Норвегия является вторым после Китая покупателем... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 июня по данным на начало операционного дня выросло до 87,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Банк России представил законопроект, который вводит понятие финансовых холдингов для некредитных финансовых организаций (НФО): финансовым холдингом можно будет считать объединение компаний, в которых доля финансовой деятельности всех организаций составляет не менее 40%. Такие... читать дальше

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физических лиц на 5-летние облигации ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) серии П01-БО-01 объемом 24,65 млрд рублей по финальному уровню ориентира ставки превысил 3 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента. "Выпуск был встречен инвестиционным сообществом с большим... "Выпуск был встречен инвестиционным сообществом с большим... читать дальше

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1 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-29 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 июня составили по Российской Федерации 3876,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3657,3 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Курс доллара США пятницу снижается в паре с евро и незначительно растет относительно иены после публикации накануне майского значения инфляции в Штатах. Потребительские цены в США в мае подскочили на 5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные... Потребительские цены в США в мае подскочили на 5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные... читать дальше

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Выпуск автомобилей на двух простаивавших из-за дефицита компонентов автоэлектроники производственных линиях "АвтоВАЗа" возобновился в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Речь идет о линиях №3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) и №5 (СКП Kalina, выпуск Lada... читать дальше

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Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составило 174 млн 868 тыс. 678, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 773 тыс. 362... читать дальше

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Базельский комитет по банковскому надзору предлагает ужесточить требования к капиталу банков, владеющих биткойнами и другими криптовалютами. "Некоторые криптоактивы показали свою высокую волатильность и могут создавать риски для фининститутов, поскольку их концентрация в... читать дальше

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Минсельхоз США в июньском обзоре повысил до 86 млн тонн прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году. Этот показатель соответствует сбору пшеницы в рекордном 2017 году. Майский прогноз составлял 85 млн тонн. Как поясняет ведомство, прогноз повышен в связи с благоприятным... Как поясняет ведомство, прогноз повышен в связи с благоприятным... читать дальше

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