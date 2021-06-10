Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,1086 руб.

Минимальный курс доллара США составил 71,69 руб., максимальный - 72,305 руб. Было заключено 12748 сделок. Объем торгов составил 57484,36 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,7725 руб. за доллар США.

10 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 123 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,1086 руб.

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Доходность 5-летних облигаций Москвы 73-й серии составила 7,51% годовых, размещены бумаги объемом 9 млрд 236,884 тыс. рублей из планируемого объема в 35 млрд рублей, сообщается на официальном сайте госуслуг столицы - mos.ru. Цена размещения составила 99,28% от... Цена размещения составила 99,28% от... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 60737,422 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 11,138 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1869 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,769 руб. Минимальный курс евро составил 87,37 руб., максимальный - 88,0875 руб. Было заключено 7543 сделки.... Минимальный курс евро составил 87,37 руб., максимальный - 88,0875 руб. Было заключено 7543 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 935 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,0578 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,7 руб., максимальный - 72,33 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 71,7 руб., максимальный - 72,33 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,297 руб. Минимальный курс юаня составил 11,226 руб., максимальный - 11,3649 руб. Было заключено 409 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,226 руб., максимальный - 11,3649 руб. Было заключено 409 сделок.... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 31 мая по 6 июня 2021 года выросли на 0,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На двух предыдущих неделях цены демонстрировали рост на 0,1%. С начала года бензин подорожал на 4,1%. По данным... По данным... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, к вечеру частично отыграл утренние потери на фоне улучшения внешней конъюнктуры, и завершает торги разнонаправленно В четверг преобладала позитивная динамика индексов в Азии. Улучшились настроения в Европе, в плюсе начала торги и... В четверг преобладала позитивная динамика индексов в Азии. Улучшились настроения в Европе, в плюсе начала торги и... читать дальше

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Цены на нефть ускорили рост после того, как ОПЕК повысил оценку спроса в текущем году. С учетом сохранения прогноза темпа роста спроса на нефть в 2021 году в объеме 5,95 млн б/с ОПЕК теперь ожидает, что в 2021 году потребление нефти в мире составит 96,58 млн б/с... С учетом сохранения прогноза темпа роста спроса на нефть в 2021 году в объеме 5,95 млн б/с ОПЕК теперь ожидает, что в 2021 году потребление нефти в мире составит 96,58 млн б/с... читать дальше

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Грузооборот морских портов РФ в январе-мае 2021 года сократился на 2,7% по сравнению с тем же периодом 2020 года, до 340,55 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). При этом перевалка сухих грузов увеличилась на 6,1% (до 165,37 млн... читать дальше

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Зерновому производству РФ и аграрному комплексу в целом в условиях новых вызовов, связанных в том числе и с "ручным" регулированием, грозят снижение конкурентоспособности и утрата накопленного потенциала, считают участники XXII международного зернового раунда "Рынок зерна -... читать дальше

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Строительство первой нитки газопровода "Северный поток 2" технически завершено, заявила пресс-служба Nord Stream 2 AG. "Морская часть первой нитки "Северного потока 2" технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлёст - уложенные со... "Морская часть первой нитки "Северного потока 2" технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлёст - уложенные со... читать дальше

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осковская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Лизинговая компания "Дельта" (Красноярск) серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-00556-R-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-00556-R-001P-02E. Облигации в рамках... Облигации в рамках... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investor Services подтвердило долгосрочные рейтинги по депозитам в иностранной и национальной валюте банка "Возрождение" на уровне "Ва1" со "стабильным" прогнозом. Moody's также подтвердило базовую оценку кредитоспособности... Moody's также подтвердило базовую оценку кредитоспособности... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 3-летним облигациям ООО "Талан-финанс" серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей кредитный рейтинг на уровне "ruВВ", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию,... По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 123 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,1086 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,69 руб., максимальный - 72,305 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 71,69 руб., максимальный - 72,305 руб. Было заключено... читать дальше

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АО "Тринфико Холдингс" выкупило по оферте 120 тыс. и одну облигацию серии БО-01 по цене 100,6% го номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 12%... Объем выпуска составляет 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 12%... читать дальше

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