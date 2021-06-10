Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,8296 руб.

Минимальный курс евро составил 87,68 руб., максимальный - 88,14 руб. Было заключено 3405 сделок. Объем торгов составил 19426,68 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,895 руб. за евро.

10 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 545 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,8296 руб.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 3-летним облигациям ООО "Талан-финанс" серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей кредитный рейтинг на уровне "ruВВ", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию,... По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 123 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,1086 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,69 руб., максимальный - 72,305 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 71,69 руб., максимальный - 72,305 руб. Было заключено... читать дальше

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АО "Тринфико Холдингс" выкупило по оферте 120 тыс. и одну облигацию серии БО-01 по цене 100,6% го номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 12%... Объем выпуска составляет 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 12%... читать дальше

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперштаба по борьбе с завозом и распространением коронавируса Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность открытия для выезда российских туристов тех направлений массового зарубежного отдыха, которые объявили о... читать дальше

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АО "Атомэнергопром" ("дочка" "Росатома") 22 июня планирует собирать заявки инвесторов на выпуск 5-летних "зеленых" облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен... Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен... читать дальше

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Количество землетрясений в основных нефтегазодобывающих штатах США с 2017 года неуклонно растет, в текущем 2021 году может быть достигнут новый рекорд по числу подземных толчков, отмечает консалтинговая компания Rystad Energy. Исследование Rystad охватывает статистику... Исследование Rystad охватывает статистику... читать дальше

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Доходность облигаций Москвы 73-й серии составляет 7,51% годовых, что соответствует цене размещения в размере 99,28% от номинала, следует из информации, опубликованной на сайте "Московской биржи" (MOEX: MOEX). Аукцион по размещению облигаций проходил 10 июня: сбор заявок... Аукцион по размещению облигаций проходил 10 июня: сбор заявок... читать дальше

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Россия в этом году соберет более 23 млн тонн основных масличных культур - подсолнечника, рапса и сои, что станет рекордным показателем, заявил генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко на организованном Российским зерновым союзом зерновом раунде "Рынок зерна -... читать дальше

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нк России зарегистрировал выпуск структурных облигаций АО "Открытие брокер" (входит в группу банка "Открытие") с залоговым обеспечением серии СО-03, сообщается на сайте ЦБ. Выпуску присвоен регистрационный номер 6-02-01015-А. Его параметры пока не... Выпуску присвоен регистрационный номер 6-02-01015-А. Его параметры пока не... читать дальше

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Экономическая активность в еврозоне, как ожидается, ускорится во втором полугодии 2021 года на фоне снятия ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по... читать дальше

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0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-27 на 10 млрд 45 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в четверг, хотя данные министерства труда США показали ускорение инфляции в мае больше прогноза. В среду рынок акций США снизился, при этом Dow Jones Industrial Average завершил "в минусе" третий день подряд,... В среду рынок акций США снизился, при этом Dow Jones Industrial Average завершил "в минусе" третий день подряд,... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогнозы роста ВВП еврозоны на 2021 и 2022 гг., сохранив неизменным прогноз на 2023 год. Как ожидают в Европейском ЦБ, экономика еврозоны в текущем году увеличится на 4,6%, в следующем - на 4,7%, а в 2023 году - на... Как ожидают в Европейском ЦБ, экономика еврозоны в текущем году увеличится на 4,6%, в следующем - на 4,7%, а в 2023 году - на... читать дальше

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ПАО "Аэрофлот" установило финальный ориентир ставки 1-го купона выпуска 5-летних облигаций серии П01-БО-01 объемом 24,65 млрд рублей на уровне 8,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ему соответствует доходность к погашению в размере 8,62%... Ему соответствует доходность к погашению в размере 8,62%... читать дальше

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Банк России зарегистрировал выпуск облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) серии ГПБ-Т2-04Д, сообщается на сайте ЦБ. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-04-00354-B-002Р. Как отмечается в сообщении ЦБ, облигационный заем содержит отдельные условия, удовлетворяющие... Выпуску присвоен регистрационный номер 4-04-00354-B-002Р. Как отмечается в сообщении ЦБ, облигационный заем содержит отдельные условия, удовлетворяющие... читать дальше

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Международные резервы России на 4 июня составили $605,2 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 28 мая международные резервы равнялись $605,9 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,7 млрд, или на 0,1%. По состоянию на 28 мая международные резервы равнялись $605,9 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,7 млрд, или на 0,1%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы... Как говорится в сообщении ЦБ, резервы... читать дальше

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