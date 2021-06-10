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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -10,7 млрд руб.
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10 июня 2021 года 10:15
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -10,7 млрд руб.
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10 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 июня по данным на начало операционного дня снизилось до -10,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3158,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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10 июня 2021 года 18:03
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 3-летним облигациям ООО "Талан-финанс" серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей кредитный рейтинг на уровне "ruВВ", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию,... читать дальше
.10 июня 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 123 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,1086 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,69 руб., максимальный - 72,305 руб. Было заключено... читать дальше
.10 июня 2021 года 17:51
АО "Тринфико Холдингс" выкупило по оферте 120 тыс. и одну облигацию серии БО-01 по цене 100,6% го номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 12%... читать дальше
.10 июня 2021 года 17:48
Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперштаба по борьбе с завозом и распространением коронавируса Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность открытия для выезда российских туристов тех направлений массового зарубежного отдыха, которые объявили о... читать дальше
.10 июня 2021 года 17:48
АО "Атомэнергопром" ("дочка" "Росатома") 22 июня планирует собирать заявки инвесторов на выпуск 5-летних "зеленых" облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен... читать дальше
.10 июня 2021 года 17:32
Количество землетрясений в основных нефтегазодобывающих штатах США с 2017 года неуклонно растет, в текущем 2021 году может быть достигнут новый рекорд по числу подземных толчков, отмечает консалтинговая компания Rystad Energy. Исследование Rystad охватывает статистику... читать дальше
.10 июня 2021 года 17:28
Доходность облигаций Москвы 73-й серии составляет 7,51% годовых, что соответствует цене размещения в размере 99,28% от номинала, следует из информации, опубликованной на сайте "Московской биржи" (MOEX: MOEX). Аукцион по размещению облигаций проходил 10 июня: сбор заявок... читать дальше
.10 июня 2021 года 17:23
Россия в этом году соберет более 23 млн тонн основных масличных культур - подсолнечника, рапса и сои, что станет рекордным показателем, заявил генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко на организованном Российским зерновым союзом зерновом раунде "Рынок зерна -... читать дальше
.10 июня 2021 года 17:12
нк России зарегистрировал выпуск структурных облигаций АО "Открытие брокер" (входит в группу банка "Открытие") с залоговым обеспечением серии СО-03, сообщается на сайте ЦБ. Выпуску присвоен регистрационный номер 6-02-01015-А. Его параметры пока не... читать дальше
.10 июня 2021 года 17:12
Экономическая активность в еврозоне, как ожидается, ускорится во втором полугодии 2021 года на фоне снятия ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по... читать дальше
.10 июня 2021 года 17:05
0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-27 на 10 млрд 45 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... читать дальше
.10 июня 2021 года 16:51
Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в четверг, хотя данные министерства труда США показали ускорение инфляции в мае больше прогноза. В среду рынок акций США снизился, при этом Dow Jones Industrial Average завершил "в минусе" третий день подряд,... читать дальше
.10 июня 2021 года 16:35
Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогнозы роста ВВП еврозоны на 2021 и 2022 гг., сохранив неизменным прогноз на 2023 год. Как ожидают в Европейском ЦБ, экономика еврозоны в текущем году увеличится на 4,6%, в следующем - на 4,7%, а в 2023 году - на... читать дальше
.10 июня 2021 года 16:31
"Аэрофлот" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 8,35% и увеличил объем размещения до 24,65 млрд рублей
ПАО "Аэрофлот" установило финальный ориентир ставки 1-го купона выпуска 5-летних облигаций серии П01-БО-01 объемом 24,65 млрд рублей на уровне 8,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ему соответствует доходность к погашению в размере 8,62%... читать дальше
.10 июня 2021 года 16:29
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) серии ГПБ-Т2-04Д, сообщается на сайте ЦБ. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-04-00354-B-002Р. Как отмечается в сообщении ЦБ, облигационный заем содержит отдельные условия, удовлетворяющие... читать дальше
.10 июня 2021 года 16:23
Международные резервы России на 4 июня составили $605,2 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 28 мая международные резервы равнялись $605,9 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,7 млрд, или на 0,1%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы... читать дальше
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