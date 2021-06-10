10 июня 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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10 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Апрель 2021
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Апрель 2021
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Июнь 2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 30 мая по 05 июня
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Май 2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 по 29 мая
|21:00
|Бюджет США
|Май 2021
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10 июня 2021 года 18:03
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 3-летним облигациям ООО "Талан-финанс" серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей кредитный рейтинг на уровне "ruВВ", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию,... читать дальше
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10 июня 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 123 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,1086 руб.
Минимальный курс доллара США составил 71,69 руб., максимальный - 72,305 руб. Было заключено... читать дальше
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10 июня 2021 года 17:51
АО "Тринфико Холдингс" выкупило по оферте 120 тыс. и одну облигацию серии БО-01 по цене 100,6% го номинала, говорится в сообщении компании.
Объем выпуска составляет 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 12%... читать дальше
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10 июня 2021 года 17:48
Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперштаба по борьбе с завозом и распространением коронавируса Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность открытия для выезда российских туристов тех направлений массового зарубежного отдыха, которые объявили о... читать дальше
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10 июня 2021 года 17:48
АО "Атомэнергопром" ("дочка" "Росатома") 22 июня планирует собирать заявки инвесторов на выпуск 5-летних "зеленых" облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен... читать дальше
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10 июня 2021 года 17:32
Количество землетрясений в основных нефтегазодобывающих штатах США с 2017 года неуклонно растет, в текущем 2021 году может быть достигнут новый рекорд по числу подземных толчков, отмечает консалтинговая компания Rystad Energy.
Исследование Rystad охватывает статистику... читать дальше
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10 июня 2021 года 17:28
Доходность облигаций Москвы 73-й серии составляет 7,51% годовых, что соответствует цене размещения в размере 99,28% от номинала, следует из информации, опубликованной на сайте "Московской биржи" (MOEX: MOEX).
Аукцион по размещению облигаций проходил 10 июня: сбор заявок... читать дальше
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10 июня 2021 года 17:23
Россия в этом году соберет более 23 млн тонн основных масличных культур - подсолнечника, рапса и сои, что станет рекордным показателем, заявил генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко на организованном Российским зерновым союзом зерновом раунде "Рынок зерна -... читать дальше
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10 июня 2021 года 17:12
нк России зарегистрировал выпуск структурных облигаций АО "Открытие брокер" (входит в группу банка "Открытие") с залоговым обеспечением серии СО-03, сообщается на сайте ЦБ.
Выпуску присвоен регистрационный номер 6-02-01015-А. Его параметры пока не... читать дальше
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10 июня 2021 года 17:12
Экономическая активность в еврозоне, как ожидается, ускорится во втором полугодии 2021 года на фоне снятия ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по... читать дальше
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10 июня 2021 года 17:05
0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-27 на 10 млрд 45 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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10 июня 2021 года 16:51
Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в четверг, хотя данные министерства труда США показали ускорение инфляции в мае больше прогноза.
В среду рынок акций США снизился, при этом Dow Jones Industrial Average завершил "в минусе" третий день подряд,... читать дальше
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10 июня 2021 года 16:35
Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогнозы роста ВВП еврозоны на 2021 и 2022 гг., сохранив неизменным прогноз на 2023 год.
Как ожидают в Европейском ЦБ, экономика еврозоны в текущем году увеличится на 4,6%, в следующем - на 4,7%, а в 2023 году - на... читать дальше
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10 июня 2021 года 16:31
ПАО "Аэрофлот" установило финальный ориентир ставки 1-го купона выпуска 5-летних облигаций серии П01-БО-01 объемом 24,65 млрд рублей на уровне 8,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ему соответствует доходность к погашению в размере 8,62%... читать дальше
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10 июня 2021 года 16:29
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) серии ГПБ-Т2-04Д, сообщается на сайте ЦБ.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4-04-00354-B-002Р. Как отмечается в сообщении ЦБ, облигационный заем содержит отдельные условия, удовлетворяющие... читать дальше
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10 июня 2021 года 16:23
Международные резервы России на 4 июня составили $605,2 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 28 мая международные резервы равнялись $605,9 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,7 млрд, или на 0,1%.
Как говорится в сообщении ЦБ, резервы... читать дальше
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