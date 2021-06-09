Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,1209 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 60726,284 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 204,949 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4293 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,1445 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 572 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2959 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3724 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,9525 руб.

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Потребительские цены в РФ за период с 1 по 7 июня 2021 г. выросли на 0,16%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (25 по 31 мая) инфляция составила 0,12%.

С начала года потребительские цены увеличились на 3,65%.