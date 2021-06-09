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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 10 июня
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09 июня 2021 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 10 июня

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9 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 10 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4381,15 (-48,89) руб./грамм; на серебро - 63,92 (-0,97) руб./грамм; на платину - 2681,37 (-53,38) руб./грамм; на палладий - 6477,46 (-111,23) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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