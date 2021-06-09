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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6227 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,8841 руб. Минимальный курс евро составил 87,6775 руб., максимальный - 88,3 руб. Было заключено 2984... Минимальный курс евро составил 87,6775 руб., максимальный - 88,3 руб. Было заключено 2984... читать дальше

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ЦБ РФ с 10 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4381,15 (-48,89) руб./грамм; на серебро - 63,92 (-0,97) руб./грамм; на платину - 2681,37 (-53,38) руб./грамм; на палладий - 6477,46 (-111,23) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В Москве продолжает оставаться сложной ситуация с COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В связи с этим столичные власти планируют в ближайшие дни открыть для приема пациентов дополнительные больницы. "К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим... "К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,99 пункта (0,236%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3816,42 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3823,36 (+0,42%) пункта, минимальное - 3805,96... читать дальше

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Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service рассчитывает к 2023 году увеличить годовую выручку до $98-102 млрд, сообщается в пресс-релизе компании. В минувшем году выручка UPS составила $84,6 млрд. Таким образом компания собирается увеличить показатель на... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились, инвесторы оценивали данные об инфляции в Китае. Потребительские цены в Китае в мае 2021 года выросли на 1,3% в годовом выражении - максимальными... Потребительские цены в Китае в мае 2021 года выросли на 1,3% в годовом выражении - максимальными... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в мае 2021 года вырос на 1,8% по отношению к апрелю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса рубля к... читать дальше

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Единую дальневосточную авиакомпанию "Аврора" на базе одноименной сахалинской авиакомпании создадут к осени текущего года, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. "Все корпоративные процедуры по созданию дальневосточной авиакомпании должны быть завершены до... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 72,0829 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 74,27 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 87,8114 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 83,19 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Бизнес-план "КАМАЗа", предполагавший продажу в 2021 году 37 тыс. автомобилей на российском и зарубежном рынках, повышен на 6,8%, до 39,5 тыс. грузовиков, следует из годового отчета автопроизводителя. План продаж компании на внутреннем рынке повышен до 34,5 тыс. автомобилей... читать дальше

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Международные резервы Казахстана, включая валовые резервы Нацбанка и средства Нацфонда, на конец мая 2021 года составили $95,006 млрд, сообщил Национальный банк. На конец апреля текущего года резервы были равны $91,905 млрд, на конец декабря 2020 года - $94,381 млрд.... На конец апреля текущего года резервы были равны $91,905 млрд, на конец декабря 2020 года - $94,381 млрд.... читать дальше

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ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определило ставку 20-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 8,25% годовых, говорится в сообщении эмитента. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В... ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В... читать дальше

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Власти Франции предъявили автопроизводителю Renault SA обвинения в манипуляции данными о выхлопах дизельных двигателей, сообщается в пресс-релизе компании. Renault заплатит 20 млн евро ($24,4 млн) в качестве залога, включая 18 млн евро на возможное возмещение ущерба и... Renault заплатит 20 млн евро ($24,4 млн) в качестве залога, включая 18 млн евро на возможное возмещение ущерба и... читать дальше

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Длинные выходные с 12 по 14 июня и четырехдневная рабочая неделя с 15 по 18 июня ожидают россиян в связи празднованием Дня России, сообщили "Интерфаксу" в Роструде. "При пятидневной рабочей неделе в июне этого года граждан ожидает одна короткая рабочая неделя (с 15 по... "При пятидневной рабочей неделе в июне этого года граждан ожидает одна короткая рабочая неделя (с 15 по... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летним облигациям "Трансмашхолдинга" (ТМХ) серии ПБО-06 объемом 10 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAА(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные... По данному выпуску не предусмотрены возможные... читать дальше

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