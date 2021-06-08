Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,6255 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,33 руб., максимальный - 72,915 руб. Было заключено 11570 сделок. Объем торгов составил 46779,88 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,395 руб. за доллар США.

8 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2367 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6255 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 60521,335 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 59,108 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2814 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,5937 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,3375 руб., максимальный - 73,0275 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,3375 руб., максимальный - 73,0275 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3100 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,3455 руб. Минимальный курс евро составил 88,11 руб., максимальный - 88,935 руб. Было заключено 6838 сделок.... Минимальный курс евро составил 88,11 руб., максимальный - 88,935 руб. Было заключено 6838 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 386 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3559 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1238 руб., максимальный - 11,6833 руб. Было заключено 462... Минимальный курс юаня составил 11,1238 руб., максимальный - 11,6833 руб. Было заключено 462... читать дальше

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ООО "Энерготехсервис" установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 9,9% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,27% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,27% годовых. Сбор заявок прошел 8 июня... Сбор заявок прошел 8 июня... читать дальше

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"Трансмашхолдинг" (ТМХ) установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии ПБО-06 на 10 млрд рублей на уровне 8,05% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению 8,21% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 8,21% годовых. Сбор заявок проходил 8 июня с 11:00 до... Сбор заявок проходил 8 июня с 11:00 до... читать дальше

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Все системно значимые банки РФ технологически и организационно до 1 июля смогут обеспечить возможность оплаты товаров и услуг в Системе быстрых платежей (СБП), сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова журналистам в Госдуме. Системно значимые банки должны... Системно значимые банки должны... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики на фоне разнополярных факторов. Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,02%),... Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,02%),... читать дальше

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Цены на нефть начали повышаться. Ранее в ходе торгов оба контракта дешевели. Давление на рынок оказывали данные о падении импорта КНР до пятимесячного минимума в мае. Согласно опубликованным в понедельник данным, Китай в мае импортировал 9,69 млн баррелей нефти в сутки, что на... читать дальше

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Первая в РФ линия связи по магистральному квантовому защищенному каналу запущена между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Дорожная карта по квантовым коммуникациям была подписана только в августе прошлого... "Дорожная карта по квантовым коммуникациям была подписана только в августе прошлого... читать дальше

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Экономика ЮАР в первом квартале увеличилась на 4,6% относительно предыдущих трех месяцев, сообщило статистическое управление страны. Аналитики в среднем ожидали менее значительный подъем - на 2,5%, сообщает Trading Economics. Согласно уточненным данным, в четвертом квартале 2020... читать дальше

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Отключать Россию от SWIFT никто не собирается, это просто невыгодно, сообщил исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов. "Нас от SWIFT отключать не собираются. Почему? Очень просто. Это никому не выгодно. Это совершенно... "Нас от SWIFT отключать не собираются. Почему? Очень просто. Это никому не выгодно. Это совершенно... читать дальше

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ООО "Бифорком Текнолоджис" ("Бифорком Тек") полностью разместил дебютный выпуск 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей по ставке на уровне 11,25% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны... Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте банка "Кубань кредит" (Краснодар) на уровне "B2". При этом прогноз был изменен на "позитивный" со "стабильного", говорится в пресс-релизе... читать дальше

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Экспобанк полностью разместил субординированные облигации без установленного срока погашения серии 02ВК объемом $60 млн по ставке на уровне 7,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставка 2-11-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 2-11-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор... Сбор... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2367 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6255 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,33 руб., максимальный - 72,915 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,33 руб., максимальный - 72,915 руб. Было... читать дальше

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