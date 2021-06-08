Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3962 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,38 руб., максимальный - 11,5 руб. Было заключено 43 сделки. Объем торгов составил 175,81 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3825 руб. за юань.

8 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 93 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3962 руб.

.

В этом году добыча нефти с конденсатом в России ожидается на уровне 517-518 млн тонн по сравнению с 507,4 млн т в 2020 году, следует из среднесрочных показателей Энергетической стратегии РФ до 2035 года, опубликованных в дорожной карте по ее реализации, утвержденной... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 72,8256 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,38 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 88,6433 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,97 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,43 пункта (0,325%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3809,78 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3833,11 (+0,29%) пункта,... читать дальше

.

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который прописывает использование в России механизма конвертируемого займа при структурировании инвестиционных портфелей. Документ (N972589-7) был внесен в парламент группой депутатов во главе с руководителем комитета по... читать дальше

.

Минимальное значение за месяц (с 9 мая по 8 июня) - 73,5235 руб. за доллар, максимальное значение - 75,259 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,55 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 87,85/89,43 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи упал на...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,04/73,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,07/73,73 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 24 коп., средний...

.

Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в июне 2021 года снизился до 79,8 пункта с 84,4 пункта в мае, свидетельствуют данные исследовательского института Zew. В мае показатель достиг 20-летнего максимума.... читать дальше

.

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снизились, исключением стал только австралийский рынок. Инвесторы обеспокоены тем, что скачок инфляции в США может оказать негативное влияние на восстановление экономики и... Инвесторы обеспокоены тем, что скачок инфляции в США может оказать негативное влияние на восстановление экономики и... читать дальше

.

Экономика 19 стран еврозоны в первом квартале 2021 года сократилась на 0,3% относительно предыдущего квартала, свидетельствует третья оценка ВВП, представленная Статистическим управлением Европейского союза. В годовом выражении ВВП еврозоны снизился на 1,3%. Вторая... Вторая... читать дальше

.

В январе-апреле 2021 г. импорт легковых автомобилей в РФ был выше показателя аналогичного периода 2019 г. на 23% и на 67% превысил "низкую базу" 2020 г. Их экспорт за 4 месяца также смог "перекрыть" низкий из-за локдаунов прошлогодний результат более чем на 30%, но по сравнению... читать дальше

.

Фондовые индексы стран Западной Европы меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов во вторник, инвесторы ожидают публикации данных об изменении ВВП еврозоны и уровне занятости за первый квартал. Объем промышленного производства в Германии в апреле сократился на 1%... Объем промышленного производства в Германии в апреле сократился на 1%... читать дальше

.

июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 8 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-25 объемом 25 млрд рублей по цене 99,9878% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,45% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,45% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 93 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3962 руб. Минимальный курс юаня составил 11,38 руб., максимальный - 11,5 руб. Было заключено 43 сделки. Объем... Минимальный курс юаня составил 11,38 руб., максимальный - 11,5 руб. Было заключено 43 сделки. Объем... читать дальше

.