Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2415,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2524,35 млрд руб.

8 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 июня составили по Российской Федерации 2415,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2261,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2460,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2297,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 июня составили 2524,35 млрд руб. против 2420,43743 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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