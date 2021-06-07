Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 88,6476 руб.

Минимальный курс евро составил 88,445 руб., максимальный - 88,9575 руб. Было заключено 4549 сделок. Объем торгов составил 14587,67 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,835 руб. за евро.

7 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 697 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,6476 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60580,443 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 216,974 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 697 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,6476 руб. Минимальный курс евро составил 88,445 руб., максимальный - 88,9575 руб. Было заключено 4549... Минимальный курс евро составил 88,445 руб., максимальный - 88,9575 руб. Было заключено 4549... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 365 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3945 руб. Минимальный курс юаня составил 11,38 руб., максимальный - 11,4192 руб. Было заключено 409 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,38 руб., максимальный - 11,4192 руб. Было заключено 409 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2117 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8775 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,75 руб., максимальный - 73,0575 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,75 руб., максимальный - 73,0575 руб. Было... читать дальше

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Цены на стройматериалы в РФ в мае по сравнению с апрелем 2021 года подскочили на 4,99%, с начала года рост составил 12,07%. По сравнению с маем 2020 года стройматериалы подорожали на 16,44%, сообщил Росстат. По сравнению с маем 2020 года стройматериалы подорожали на 16,44%, сообщил Росстат. В частности, в мае (по сравнению с предыдущим... В частности, в мае (по сравнению с предыдущим... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся в небольшом минусе, завершил понедельник в зеленой зоне. Европейские фондовые индексы, демонстрировавшие в начале торгов противоречивый настрой, позже преимущественно повышались. Европейские фондовые индексы, демонстрировавшие в начале торгов противоречивый настрой, позже преимущественно повышались. Азиатские фондовые индикаторы... Азиатские фондовые индикаторы... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок снижаются в понедельник, при этом WTI отступила от достигнутого ранее в ходе торгов максимума более чем за 2,5 года на уровне $70 за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 мск составляла... Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 мск составляла... читать дальше

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По итогам прошлого года зарубежные "дочки" "Ингосстраха" в странах СНГ увеличили чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза по сравнению с 2019 годом, до 249 млн рублей против 152 млн годом ранее, несмотря на пандемию, говорится в годовом отчете компании. Общий сбор брутто-премий... читать дальше

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В мае цены на жилую недвижимость в Великобритании подскочили на 9,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные консалтинговой компании Halifax (ипотечное подразделение Lloyds Banking Group). Таким образом, темпы повышения стоимости продолжали ускоряться и стали... Таким образом, темпы повышения стоимости продолжали ускоряться и стали... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2888 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8622 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,74 руб., максимальный - 73,0475 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,74 руб., максимальный - 73,0475 руб. Было... читать дальше

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Россия, по предварительным подсчетам, в апреле 2021 года экспортировала 27,8 тонны золота почти на $1,6 млрд, следует из данных ФТС. В натуральном выражении это на 5% больше, чем в марте, но в 1,5 раза меньше, чем в апреле прошлого года, когда объем экспорта был близок... В натуральном выражении это на 5% больше, чем в марте, но в 1,5 раза меньше, чем в апреле прошлого года, когда объем экспорта был близок... читать дальше

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Глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов полагает, что круглогодичная навигация по Северному морскому пути может стать коммерчески выгодной в зимний сезон 2023-2024 годов. "Круглогодичная навигация по Северному морскому пути при ледокольной поддержке может осуществляться... "Круглогодичная навигация по Северному морскому пути при ледокольной поддержке может осуществляться... читать дальше

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Казахстан в июне планирует разместить четыре выпуска облигаций серий 5, 8, 12, 13 по 10 млрд рублей каждый, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона 5-летнего выпуска - премия не более 60 базисных пунктов к ОФЗ, 7-летнего - не... Ориентир ставки 1-го купона 5-летнего выпуска - премия не более 60 базисных пунктов к ОФЗ, 7-летнего - не... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил ко второму чтению поправки, закрепляющие обязанность банков предоставлять физлицам наиболее полную информацию об условиях договоров вклада. Законопроект обяжет банки раскрывать в договоре, а также в офисах и на своем... Законопроект обяжет банки раскрывать в договоре, а также в офисах и на своем... читать дальше

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Американские фондовые индексы в начале торгов в понедельник демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения, приблизившись к рекордным максимумам на прошлой неделе. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:50 мск поднялся на 24,32 пункта (0,07%) и составил 34780,71... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:50 мск поднялся на 24,32 пункта (0,07%) и составил 34780,71... читать дальше

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Минпромторг РФ подготовил проект постановления о запуске программы льготного кредитования производителей автокомпонентов через Фонд развития промышленности (ФРП). Как предполагается, льготные займы будут выдаваться в размере от 50 млн рублей под 1% годовых на срок до 60... Как предполагается, льготные займы будут выдаваться в размере от 50 млн рублей под 1% годовых на срок до 60... читать дальше

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