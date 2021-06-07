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07 июня 2021 года 15:08
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 8 июня
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7 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 8 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4412,9 (+8,71) руб./грамм; на серебро - 64,67 (+0,2) руб./грамм; на платину - 2731,61 (+15,43) руб./грамм; на палладий - 6663,73 (-10,11) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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