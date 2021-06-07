ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июня в размере 72,9294 руб.

7 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 72,9294 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,27 коп.

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Глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов полагает, что круглогодичная навигация по Северному морскому пути может стать коммерчески выгодной в зимний сезон 2023-2024 годов. "Круглогодичная навигация по Северному морскому пути при ледокольной поддержке может осуществляться... "Круглогодичная навигация по Северному морскому пути при ледокольной поддержке может осуществляться... читать дальше

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Казахстан в июне планирует разместить четыре выпуска облигаций серий 5, 8, 12, 13 по 10 млрд рублей каждый, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона 5-летнего выпуска - премия не более 60 базисных пунктов к ОФЗ, 7-летнего - не... Ориентир ставки 1-го купона 5-летнего выпуска - премия не более 60 базисных пунктов к ОФЗ, 7-летнего - не... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил ко второму чтению поправки, закрепляющие обязанность банков предоставлять физлицам наиболее полную информацию об условиях договоров вклада. Законопроект обяжет банки раскрывать в договоре, а также в офисах и на своем... Законопроект обяжет банки раскрывать в договоре, а также в офисах и на своем... читать дальше

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Американские фондовые индексы в начале торгов в понедельник демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения, приблизившись к рекордным максимумам на прошлой неделе. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:50 мск поднялся на 24,32 пункта (0,07%) и составил 34780,71... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:50 мск поднялся на 24,32 пункта (0,07%) и составил 34780,71... читать дальше

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Минпромторг РФ подготовил проект постановления о запуске программы льготного кредитования производителей автокомпонентов через Фонд развития промышленности (ФРП). Как предполагается, льготные займы будут выдаваться в размере от 50 млн рублей под 1% годовых на срок до 60... Как предполагается, льготные займы будут выдаваться в размере от 50 млн рублей под 1% годовых на срок до 60... читать дальше

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В мае т.г. объем международных (золотовалютных) резервов РФ увеличился на $14,756 млрд, или на 2,5%, до $605,232 млрд с $590,476 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Согласно еженедельной оценке ЦБ РФ, резервы превысили рубеж $600 млрд во второй половине мая: 21... Согласно еженедельной оценке ЦБ РФ, резервы превысили рубеж $600 млрд во второй половине мая: 21... читать дальше

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 7 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-24 на 10 млрд 512,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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О "ХКФ банк" разместило 5-летние бонды серии БО-04 на 4 млрд рублей по ставке на уровне 8,00% годовых, говорится в сообщении банка. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,24% годовых. Изначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне... Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,24% годовых. Изначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне... читать дальше

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ПАО "КАМАЗ" выплатит дивиденды за 2020 год в размере 0,54 руб. на одну акцию, сообщила компания. Всего компания может направить на дивиденды 381,9 млн руб., почти 25% от прошлогодней чистой прибыли по РСБУ. Соответствующее решение было принято на годовом собрании... Соответствующее решение было принято на годовом собрании... читать дальше

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин считает, что запуск программы льготной ипотеки позволил избежать появления 200 тыс. новых обманутых дольщиков из-за остановки строек . "За 13 месяцев в стране было выдано 500 тыс. кредитов по льготной ипотеке. Это 1,5 трлн рублей. Это... "За 13 месяцев в стране было выдано 500 тыс. кредитов по льготной ипотеке. Это 1,5 трлн рублей. Это... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,45 пункта (0,222%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3815,88 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3817,88 (+0,27%) пункта, минимальное - 3793,96... читать дальше

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Регуляторное стимулирование перехода в расчетах с долларов на рубли и национальные валюты стран - партнеров не может включать в себя запреты на использование американской валюты, заявили в Минфине РФ. "Переход в международных расчетах с доллара на рубли и национальные... "Переход в международных расчетах с доллара на рубли и национальные... читать дальше

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Низкий уровень производительности труда не позволяет отказаться от практики привлечения мигрантов для работы на стройках, заявил в понедельник вице-премьер России Марат Хуснуллин. "К сожалению, пока у нас низкий уровень производительности труда, мы не сможем уйти от... "К сожалению, пока у нас низкий уровень производительности труда, мы не сможем уйти от... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,2/73,51 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи упал...

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Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров считает, что России следует подумать над идеей введения углеродного налога внутри страны, средства сделать целевыми и направлять на поддержку тех компаний, которые тратятся на выплату углеродного налога ЕС. ,... читать дальше

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Средние цены на автомобильных заправках Москвы за неделю с 31 мая по 6 июня ускорили рост по сравнению с предыдущими неделями, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации. Так, по данным на 7 июня стоимость Аи-92 выросла на 10 копеек - до 45,44 руб./л, цена... Так, по данным на 7 июня стоимость Аи-92 выросла на 10 копеек - до 45,44 руб./л, цена... читать дальше

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