Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2460,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2420,44 млрд руб.

7 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 июня составили по Российской Федерации 2460,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2297,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2500,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2325,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 июня составили 2420,44 млрд руб. против 2443,13088 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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