07 июня 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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7 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Апрель 2021
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07 июня 2021 года 17:36
Глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов полагает, что круглогодичная навигация по Северному морскому пути может стать коммерчески выгодной в зимний сезон 2023-2024 годов.
"Круглогодичная навигация по Северному морскому пути при ледокольной поддержке может осуществляться... читать дальше
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07 июня 2021 года 17:29
Казахстан в июне планирует разместить четыре выпуска облигаций серий 5, 8, 12, 13 по 10 млрд рублей каждый, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона 5-летнего выпуска - премия не более 60 базисных пунктов к ОФЗ, 7-летнего - не... читать дальше
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07 июня 2021 года 17:20
Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил ко второму чтению поправки, закрепляющие обязанность банков предоставлять физлицам наиболее полную информацию об условиях договоров вклада.
Законопроект обяжет банки раскрывать в договоре, а также в офисах и на своем... читать дальше
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07 июня 2021 года 17:04
Американские фондовые индексы в начале торгов в понедельник демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения, приблизившись к рекордным максимумам на прошлой неделе.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:50 мск поднялся на 24,32 пункта (0,07%) и составил 34780,71... читать дальше
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07 июня 2021 года 16:54
Минпромторг РФ подготовил проект постановления о запуске программы льготного кредитования производителей автокомпонентов через Фонд развития промышленности (ФРП).
Как предполагается, льготные займы будут выдаваться в размере от 50 млн рублей под 1% годовых на срок до 60... читать дальше
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07 июня 2021 года 16:45
В мае т.г. объем международных (золотовалютных) резервов РФ увеличился на $14,756 млрд, или на 2,5%, до $605,232 млрд с $590,476 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.
Согласно еженедельной оценке ЦБ РФ, резервы превысили рубеж $600 млрд во второй половине мая: 21... читать дальше
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07 июня 2021 года 16:41
О "ХКФ банк" разместило 5-летние бонды серии БО-04 на 4 млрд рублей по ставке на уровне 8,00% годовых, говорится в сообщении банка.
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,24% годовых. Изначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне... читать дальше
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07 июня 2021 года 16:41
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 7 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-24 на 10 млрд 512,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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07 июня 2021 года 16:33
ПАО "КАМАЗ" выплатит дивиденды за 2020 год в размере 0,54 руб. на одну акцию, сообщила компания. Всего компания может направить на дивиденды 381,9 млн руб., почти 25% от прошлогодней чистой прибыли по РСБУ.
Соответствующее решение было принято на годовом собрании... читать дальше
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07 июня 2021 года 16:22
Вице-премьер России Марат Хуснуллин считает, что запуск программы льготной ипотеки позволил избежать появления 200 тыс. новых обманутых дольщиков из-за остановки строек .
"За 13 месяцев в стране было выдано 500 тыс. кредитов по льготной ипотеке. Это 1,5 трлн рублей. Это... читать дальше
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07 июня 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,45 пункта (0,222%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3815,88 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3817,88 (+0,27%) пункта, минимальное - 3793,96... читать дальше
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07 июня 2021 года 16:13
Регуляторное стимулирование перехода в расчетах с долларов на рубли и национальные валюты стран - партнеров не может включать в себя запреты на использование американской валюты, заявили в Минфине РФ.
"Переход в международных расчетах с доллара на рубли и национальные... читать дальше
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07 июня 2021 года 16:03
Низкий уровень производительности труда не позволяет отказаться от практики привлечения мигрантов для работы на стройках, заявил в понедельник вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"К сожалению, пока у нас низкий уровень производительности труда, мы не сможем уйти от... читать дальше
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07 июня 2021 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,2/73,51 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи упал...
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07 июня 2021 года 15:54
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров считает, что России следует подумать над идеей введения углеродного налога внутри страны, средства сделать целевыми и направлять на поддержку тех компаний, которые тратятся на выплату углеродного налога ЕС. ,... читать дальше
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07 июня 2021 года 15:43
Средние цены на автомобильных заправках Москвы за неделю с 31 мая по 6 июня ускорили рост по сравнению с предыдущими неделями, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.
Так, по данным на 7 июня стоимость Аи-92 выросла на 10 копеек - до 45,44 руб./л, цена... читать дальше
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