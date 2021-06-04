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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4315 руб.
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04 июня 2021 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4315 руб.

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4 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 291 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4315 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3949 руб., максимальный - 11,4989 руб. Было заключено 476 сделок. Объем торгов составил 730,05 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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