Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,1087 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,8 руб., максимальный - 73,39 руб. Было заключено 44873 сделки. Объем торгов составил 154331,28 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,82 руб. за доллар США.

4 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1141 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1087 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 60363,470 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 36,656 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 291 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4315 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3949 руб., максимальный - 11,4989 руб. Было заключено 476 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,3949 руб., максимальный - 11,4989 руб. Было заключено 476 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4178 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,7275 руб. Минимальный курс евро составил 88,5675 руб., максимальный - 89 руб. Было заключено 5557 сделок.... Минимальный курс евро составил 88,5675 руб., максимальный - 89 руб. Было заключено 5557 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1141 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1087 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,8 руб., максимальный - 73,39 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 72,8 руб., максимальный - 73,39 руб. Было заключено... читать дальше

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Ускорение инфляции в РФ в начале года привело к началу снижения пенсий в РФ в реальном выражении (с поправкой на инфляцию): в феврале 2021 года - на 0,1% в годовом сравнении, в марте - на 0,2%, в апреле - на 0,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ... читать дальше

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Объем платных услуг населению в России в апреле 2021 года составил 848,2 млрд рублей, увеличившись на 52,1% в годовом выражении, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Такой скачок объясняется локдауном в апреле 2020 года, когда обтем платных услуг... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в апреле 2021 года вырос на 13,8% в годовом выражении после повышения на пересмотренные на 3,5% в марте, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе-апреле 2021 года выпуск по базовым... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в марте 2021 года составил 1,8% в годовом выражении после повышения на 2% в феврале и на 0,1% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Среднемесячная заработная плата в РФ... Среднемесячная заработная плата в РФ... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в апреле 2021 года вырос на 34,7% по сравнению с апрелем 2020 года, до 3 трлн 080,8 млрд рублей, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Такой скачок объясняется локдауном в апреле 2020 года, когда розничная торговля упала на... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в мае 2021 года в добывающих производствах вырос до 0% с минус 1,3% в апреле, в обрабатывающих производствах поднялся до 0,3% с 0% месяцем ранее, говорится в сообщении... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру в пятницу возобновил рост на фоне дорожающей нефти, слабой статистики по рынку труда США и ряда заявлений президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Индекс МосБиржи вновь превысил рубеж 3800... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в пятницу после публикации данных министерства труда США об уровне безработицы в стране в мае. Однако S&P 500 все еще на 1% ниже рекордного максимума, зафиксированного в мае, отмечает CNBC. Однако S&P 500 все еще на 1% ниже рекордного максимума, зафиксированного в мае, отмечает CNBC. Количество рабочих мест в... Количество рабочих мест в... читать дальше

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Банк России предупредил страховщиков о возможном применении мер надзорного реагирования за недостаток контроля за деятельностью страховых посредников, сообщается в письме регулятора, опубликованном в пятницу. (Согласно положениям страхового законодательства, контроль за... читать дальше

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Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и "Интерфакс" договорились о развитии сотрудничества в области подготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в сфере регистрации прав и кадастрового учета недвижимости.... читать дальше

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Климатические изменения являются серьезным вызовом для мировой экономики, однако роль Федеральной резервной системы (ФРС) США в этом вопросе ограничена, заявил глава регулятора Джером Пауэлл. "Климатические риски - это не тот вопрос, который мы напрямую рассматриваем при... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в пятницу и завершают в плюсе вторую неделю подряд. "Не все страны мира находятся в режиме полного восстановления, но в данный момент ни одно препятствие, по всей видимости, не может изменить "бычьего" настроя,... "Не все страны мира находятся в режиме полного восстановления, но в данный момент ни одно препятствие, по всей видимости, не может изменить "бычьего" настроя,... читать дальше

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