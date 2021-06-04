04 июня 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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4 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 07.06 по 13.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|07.06.2021
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Апрель 2021
|08.06.2021
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Апрель 2021
|08.06.2021
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Апрель 2021
|08.06.2021
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Апрель 2021
|08.06.2021
|12:00
|Изменение ВВП еврозоны
|I квартал 2021
|08.06.2021
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Июнь 2021
|08.06.2021
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Июнь 2021
|08.06.2021
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Апрель 2021
|09.06.2021
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Апрель 2021
|09.06.2021
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Апрель 2021
|09.06.2021
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Апрель 2021
|09.06.2021
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Июнь 2021
|09.06.2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 22 по 28 мая
|10.06.2021
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Апрель 2021
|10.06.2021
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Апрель 2021
|10.06.2021
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Июнь 2021
|10.06.2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 23 по 29 мая
|10.06.2021
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Май 2021
|10.06.2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 16 по 22 мая
|10.06.2021
|21:00
|Бюджет США
|Май 2021
|11.06.2021
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Апрель 2021
|11.06.2021
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Май 2021
|11.06.2021
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Апрель 2021
|11.06.2021
|11:00
|Квартальные данные о безработице в Италии
|I квартал 2021
|11.06.2021
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июнь 2021
Это автоматическое сообщение.
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В течение ближайшей недели с 07.06 по 13.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
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Время
Публикация
Период
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Выпуск
Размер выплат
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