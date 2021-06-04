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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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04 июня 2021 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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4 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 07.06 по 13.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
07.06.2021 09:00 Объем промышленных заказов в Германии Апрель 2021
08.06.2021 09:00 Промышленное производство в Германии Апрель 2021
08.06.2021 09:45 Внешнеторговый баланс Франции Апрель 2021
08.06.2021 11:00 Объемы розничных продаж в Италии Апрель 2021
08.06.2021 12:00 Изменение ВВП еврозоны I квартал 2021
08.06.2021 12:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew Июнь 2021
08.06.2021 12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew Июнь 2021
08.06.2021 15:30 Внешнеторговый баланс США Апрель 2021
09.06.2021 09:00 Баланс счета текущих операций Германии Апрель 2021
09.06.2021 09:00 Внешнеторговый баланс Германии Апрель 2021
09.06.2021 17:00 Запасы на оптовых складах США Апрель 2021
09.06.2021 17:00 Процентная ставка Банка Канады Июнь 2021
09.06.2021 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 22 по 28 мая
10.06.2021 09:45 Промышленное производство во Франции Апрель 2021
10.06.2021 11:00 Промышленное производство в Италии Апрель 2021
10.06.2021 14:45 Процентная ставка ЕЦБ Июнь 2021
10.06.2021 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 23 по 29 мая
10.06.2021 15:30 Изменение потребительских цен в США Май 2021
10.06.2021 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 16 по 22 мая
10.06.2021 21:00 Бюджет США Май 2021
11.06.2021 09:00 Внешнеторговый баланс Великобритании Апрель 2021
11.06.2021 09:00 Изменение оптовых цен в Германии Май 2021
11.06.2021 09:00 Промышленное производство в Великобритании Апрель 2021
11.06.2021 11:00 Квартальные данные о безработице в Италии I квартал 2021
11.06.2021 17:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Июнь 2021

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Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 07.06 по 13.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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