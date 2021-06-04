Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

4 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 07.06 по 13.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Установка в жилых домах специальных боксов для получения интернет-заказов (почтоматов) является перспективным направлением в рамках развития концепции "Умных городов" (Smart City), считает замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 07.06 по 13.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Одной из основных проблем российской экономики является инфляция наряду с рынком труда, сообщил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. "У нас их две, наиболее актуальных проблемы, сейчас. Какие? Рынок труда, и у нас его нужно... читать дальше

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Курс доллара снижается относительно основных мировых валют в пятницу после публикации майских данных о безработице в США. Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 599 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в... Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 599 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в... читать дальше

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В субботу, 12 июня, в России праздник - День принятия Декларации о государственном суверенитете Россисйской Федерации. . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Россия готова рассмотреть возможность расчётов за газ в евро и национальных валютах, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ. "Наши операторы пока предпочитают операции в долларах, хотя к долларам больше привязана нефть, потому что нефть - биржевой товар.... "Наши операторы пока предпочитают операции в долларах, хотя к долларам больше привязана нефть, потому что нефть - биржевой товар.... читать дальше

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Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 599 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель вырос на 278 тыс., а не на 266 тыс., как сообщалось ранее. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель вырос на 278 тыс., а не на 266 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом... Безработица в стране в прошлом... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 5 по 11 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 5 по 11 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 117 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 5 по 11 июня ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Чистая прибыль российских страховщиков составила 39,7 млрд рублей по результатам первого квартала 2021 года, показатель снизился на 32% по сравнению с первым кварталом прошлого года, следует из данных статистики, опубликованных ЦБ. "Снижению прибыли российских страховщиков... читать дальше

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-23 на 10 млрд 733,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Безработица в Канаде в мае 2021 года выросла до 8,2% с 8,1% в апреле, свидетельствуют официальные статданные. Динамика показателя совпала с прогнозами. Число занятых в экономике Канады в прошлом месяце снизилось на 68 тыс., или на 0,4%, после падения на 207 тыс. в... Число занятых в экономике Канады в прошлом месяце снизилось на 68 тыс., или на 0,4%, после падения на 207 тыс. в... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,69 пункта (0,15%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3811,14 пункта. Максимальное... читать дальше

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Европейские страны, отстаивающие реализацию проекта строительства газопровода "Северный поток-2", ведут борьбу за свои коммерческие интересы, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Путин также заявил, что проект "Северный поток-2"... читать дальше

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Стратегической целью развития российской экономики является привлечение частных инвестиций, но это не означает, что власти будут спешить с приватизацией государственных активов, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ-21. Модератор пленарной сессии форума спросил... Модератор пленарной сессии форума спросил... читать дальше

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