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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 июня в размере 73,2721 руб.
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Продажи авто в РФ в мае выросли в 2,3 раза в годовом выражении, к "доковидному" маю 2019 года - на 6,7% - АЕБ
04 июня 2021 года 12:45
ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 июня в размере 73,2721 руб.
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4 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июня, составляет 73,2721 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,85 коп. Это автоматическое сообщение.
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04 июня 2021 года 17:28
Установка в жилых домах специальных боксов для получения интернет-заказов (почтоматов) является перспективным направлением в рамках развития концепции "Умных городов" (Smart City), считает замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита... читать дальше
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В течение ближайшей недели с 07.06 по 13.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.04 июня 2021 года 17:14
Одной из основных проблем российской экономики является инфляция наряду с рынком труда, сообщил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. "У нас их две, наиболее актуальных проблемы, сейчас. Какие? Рынок труда, и у нас его нужно... читать дальше
.04 июня 2021 года 17:08
Курс доллара снижается относительно основных мировых валют в пятницу после публикации майских данных о безработице в США. Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 599 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в... читать дальше
.04 июня 2021 года 17:00
В субботу, 12 июня, в России праздник - День принятия Декларации о государственном суверенитете Россисйской Федерации. . Это автоматическое сообщение.
.04 июня 2021 года 16:52
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.04 июня 2021 года 16:39
Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 599 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель вырос на 278 тыс., а не на 266 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом... читать дальше
.04 июня 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 5 по 11 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 5 по 11 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
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В течение ближайшей недели с 5 по 11 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 117 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 5 по 11 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 117 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
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В течение ближайшей недели с 5 по 11 июня ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.04 июня 2021 года 16:26
Чистая прибыль российских страховщиков составила 39,7 млрд рублей по результатам первого квартала 2021 года, показатель снизился на 32% по сравнению с первым кварталом прошлого года, следует из данных статистики, опубликованных ЦБ. "Снижению прибыли российских страховщиков... читать дальше
.04 июня 2021 года 16:20
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-23 на 10 млрд 733,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... читать дальше
.04 июня 2021 года 16:19
Безработица в Канаде в мае 2021 года выросла до 8,2% с 8,1% в апреле, свидетельствуют официальные статданные. Динамика показателя совпала с прогнозами. Число занятых в экономике Канады в прошлом месяце снизилось на 68 тыс., или на 0,4%, после падения на 207 тыс. в... читать дальше
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.04 июня 2021 года 16:14
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Европейские страны, отстаивающие реализацию проекта строительства газопровода "Северный поток-2", ведут борьбу за свои коммерческие интересы, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Путин также заявил, что проект "Северный поток-2"... читать дальше
.04 июня 2021 года 16:06
Стратегической целью развития российской экономики является привлечение частных инвестиций, но это не означает, что власти будут спешить с приватизацией государственных активов, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ-21. Модератор пленарной сессии форума спросил... читать дальше
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