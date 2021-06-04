Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 132,2 млрд руб.

4 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 июня по данным на начало операционного дня выросло до 132,2 млрд руб.

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 493 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,2721 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, подрос на 0,85 коп. и составил 73,2721... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 947 случаев, умерли за сутки 377 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-23 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9634% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,45% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,45% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко призвала российский и зарубежный бизнес инвестировать в экологические и климатические проекты. "Это инвестиции будущего", - сказала она на сессии "Адаптация к климатическим изменениям: вызовы и возможности" в рамках Петербургского... "Это инвестиции будущего", - сказала она на сессии "Адаптация к климатическим изменениям: вызовы и возможности" в рамках Петербургского... читать дальше

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Экспортная пошлина на российскую пшеницу с 9 июня составит $29,4 за тонну, свидетельствуют данные Минсельхоза РФ. Пошлина на ячмень составит $39,6, на кукурузу - $50 за тонну. Эти ставки пошлин будут действовать с 9 по 15 июня. На неделе со 2 по 8 июня пошлина на... На неделе со 2 по 8 июня пошлина на... читать дальше

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Резервный банк Индии (RBI) увеличит объем выкупа гособлигаций, чтобы сохранить низкую стоимость заимствований в экономике, серьезно пострадавшей в результате пандемии коронавируса. Как заявил сегодня глава индийского ЦБ Шактиканта Дас, RBI выкупит госбумаги на 1,2 трлн... Как заявил сегодня глава индийского ЦБ Шактиканта Дас, RBI выкупит госбумаги на 1,2 трлн... читать дальше

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ПАО "Аэрофлот" 10 июня с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии П01-БО-01 объемом от 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 220 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на... Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 220 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на... читать дальше

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Американская экономика по-прежнему довольно далека от того состояния, в котором она должна быть для сворачивания масштабных стимулирующих мер Федеральной резервной системы (ФРС) США, считает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 28 мая составил 13 трлн 992,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 21 мая денежная база в России равнялась 14 трлн 070,5 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,56%, или на 78,1 млрд... На 21 мая денежная база в России равнялась 14 трлн 070,5 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,56%, или на 78,1 млрд... читать дальше

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Мировые цены на продовольствие растут двенадцатый месяц подряд. В мае мировые цены на продовольствие выросли на самую значительную величину за более чем десять лет, и это несмотря на то, что мировое производство зерновых может достичь нового беспрецедентно высокого уровня,... читать дальше

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ЦБ РФ 2 июня купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 6,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты также составил 6,5 млрд рублей. Минфин с 11 мая по 4 июня планирует приобрести валюту на 123,7 млрд рублей. Ежедневный... Минфин с 11 мая по 4 июня планирует приобрести валюту на 123,7 млрд рублей. Ежедневный... читать дальше

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Ориентир ставки 1-го купона субординированных облигаций Экспобанка без установленного срока погашения серии 02ВК объемом $60 млн установлен в размере 7,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Банк завершает сбор заявок в пятницу в 14:00 МСК. Сбор... Банк завершает сбор заявок в пятницу в 14:00 МСК. Сбор... читать дальше

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Газ в перспективе будет стоить дороже нефти, поэтому нужно иметь в структуре тяжелое нефтехимическое сырье, пояснил журналистам глава "СИБУРа" Дмитрий Конов одну из причин покупки ТАИФ. По его словам, одна из целей объединения - желание иметь в портфеле компании более... По его словам, одна из целей объединения - желание иметь в портфеле компании более... читать дальше

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Спрос на нефть активно восстанавливается, но на уровень 2019 года еще не вышел, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК. "На сегодняшний день рынок восстановился фактически примерно где-то до уровня 95-96 млн баррелей в сутки. Если еще такими... "На сегодняшний день рынок восстановился фактически примерно где-то до уровня 95-96 млн баррелей в сутки. Если еще такими... читать дальше

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Рейтинговое агентство НКР присвоило ПАО "Ростелеком" кредитный рейтинг "AA+.ru" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. По мнению агентства, низкий систематический риск бизнес-профиля обусловлен лидирующими рыночными позициями "Ростелекома" в РФ,... По мнению агентства, низкий систематический риск бизнес-профиля обусловлен лидирующими рыночными позициями "Ростелекома" в РФ,... читать дальше

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