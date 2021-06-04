04 июня 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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4 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Апрель 2021
|15:30
|Безработица в Канаде
|Май 2021
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Май 2021
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Май 2021
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Апрель 2021
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Апрель 2021
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04 июня 2021 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 493 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,2721 руб. По... читать дальше
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04 июня 2021 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, подрос на 0,85 коп. и составил 73,2721... читать дальше
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04 июня 2021 года 11:37
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 947 случаев, умерли за сутки 377 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше
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04 июня 2021 года 11:31
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-23 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9634% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,45% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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04 июня 2021 года 11:31
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко призвала российский и зарубежный бизнес инвестировать в экологические и климатические проекты.
"Это инвестиции будущего", - сказала она на сессии "Адаптация к климатическим изменениям: вызовы и возможности" в рамках Петербургского... читать дальше
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04 июня 2021 года 11:23
Экспортная пошлина на российскую пшеницу с 9 июня составит $29,4 за тонну, свидетельствуют данные Минсельхоза РФ. Пошлина на ячмень составит $39,6, на кукурузу - $50 за тонну. Эти ставки пошлин будут действовать с 9 по 15 июня.
На неделе со 2 по 8 июня пошлина на... читать дальше
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04 июня 2021 года 11:16
Резервный банк Индии (RBI) увеличит объем выкупа гособлигаций, чтобы сохранить низкую стоимость заимствований в экономике, серьезно пострадавшей в результате пандемии коронавируса.
Как заявил сегодня глава индийского ЦБ Шактиканта Дас, RBI выкупит госбумаги на 1,2 трлн... читать дальше
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04 июня 2021 года 11:13
ПАО "Аэрофлот" 10 июня с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии П01-БО-01 объемом от 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 220 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на... читать дальше
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04 июня 2021 года 11:08
Американская экономика по-прежнему довольно далека от того состояния, в котором она должна быть для сворачивания масштабных стимулирующих мер Федеральной резервной системы (ФРС) США, считает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон... читать дальше
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04 июня 2021 года 11:00
Объем денежной базы в узком определении в России на 28 мая составил 13 трлн 992,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 21 мая денежная база в России равнялась 14 трлн 070,5 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,56%, или на 78,1 млрд... читать дальше
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04 июня 2021 года 10:55
Мировые цены на продовольствие растут двенадцатый месяц подряд. В мае мировые цены на продовольствие выросли на самую значительную величину за более чем десять лет, и это несмотря на то, что мировое производство зерновых может достичь нового беспрецедентно высокого уровня,... читать дальше
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04 июня 2021 года 10:49
ЦБ РФ 2 июня купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 6,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты также составил 6,5 млрд рублей.
Минфин с 11 мая по 4 июня планирует приобрести валюту на 123,7 млрд рублей. Ежедневный... читать дальше
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04 июня 2021 года 10:48
Ориентир ставки 1-го купона субординированных облигаций Экспобанка без установленного срока погашения серии 02ВК объемом $60 млн установлен в размере 7,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Банк завершает сбор заявок в пятницу в 14:00 МСК. Сбор... читать дальше
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04 июня 2021 года 10:47
Газ в перспективе будет стоить дороже нефти, поэтому нужно иметь в структуре тяжелое нефтехимическое сырье, пояснил журналистам глава "СИБУРа" Дмитрий Конов одну из причин покупки ТАИФ.
По его словам, одна из целей объединения - желание иметь в портфеле компании более... читать дальше
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04 июня 2021 года 10:40
Спрос на нефть активно восстанавливается, но на уровень 2019 года еще не вышел, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК.
"На сегодняшний день рынок восстановился фактически примерно где-то до уровня 95-96 млн баррелей в сутки. Если еще такими... читать дальше
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04 июня 2021 года 10:32
Рейтинговое агентство НКР присвоило ПАО "Ростелеком" кредитный рейтинг "AA+.ru" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
По мнению агентства, низкий систематический риск бизнес-профиля обусловлен лидирующими рыночными позициями "Ростелекома" в РФ,... читать дальше
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