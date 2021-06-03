Сбербанк России разместил 17,28% инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERIF10-5Y-001Р-438R на 345,562 млн рублей и 2,76% серии ИОС-ALMN_FIX-18m-001Р-443R на сумму 27,584 млн рублей, говорится в сообщениях банка. Номинальный объем выпуска 438R - 2 млрд рублей, выпуска... Номинальный объем выпуска 438R - 2 млрд рублей, выпуска... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 60400,126 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 276,093 млрд руб., или на...

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Спрос на 3-летние облигации Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) серии 003Р-05 объемом 15 млрд рублей в ходе сбора заявок инвесторов достигал 27 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента. "Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных... "Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) на уровне "ruAA-" и изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный", сообщается в пресс-релизе агентства. Агентство оценивает конкурентные позиции компании как... Агентство оценивает конкурентные позиции компании как... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ООО "КЖК Финанс" серии 001Р-01 и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00032-L-001P. Параметры займа пока не... Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00032-L-001P. Параметры займа пока не... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1840 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2168 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,02 руб., максимальный - 73,32 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,02 руб., максимальный - 73,32 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3810 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,1569 руб. Минимальный курс евро составил 88,7575 руб., максимальный - 89,36 руб. Было заключено 7866... Минимальный курс евро составил 88,7575 руб., максимальный - 89,36 руб. Было заключено 7866... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 477 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4608 руб. Минимальный курс юаня составил 11,435 руб., максимальный - 11,4775 руб. Было заключено 497 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,435 руб., максимальный - 11,4775 руб. Было заключено 497 сделок.... читать дальше

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Дополнительных ограничительных мер из-за скачков заболеваемости коронавирусом в Москве вводить не планируется, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин. "Нет, мы никаких дополнительных мер вводить не планируем", - сказал Собянин, отвечая на вопрос о том, могут ли... "Нет, мы никаких дополнительных мер вводить не планируем", - сказал Собянин, отвечая на вопрос о том, могут ли... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 24 по 30 мая 2021 года выросли на 0,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе цены также выросли на 0,1%. С начала года бензин подорожал на 3,9%. По данным Росстата, к 31 мая... По данным Росстата, к 31 мая... читать дальше

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Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз вместе с внешними площадками и нефтью после ралли начала месяца. Российские фондовые индексы отступили от очередных максимумов и вышли в "минус". В ходе торгов индекс РТС поднялся до максимума с января 2020 года, после чего... В ходе торгов индекс РТС поднялся до максимума с января 2020 года, после чего... читать дальше

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Российские министерства разрабатывают концепцию производства экологически чистого транспорта со сниженным углеродным следом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам развития ПАО "КАМАЗ". "Сейчас в наших профильных министерствах ведется... "Сейчас в наших профильных министерствах ведется... читать дальше

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Программу льготной ипотеки следует продлить как минимум до конца текущего года, но с корректировкой механизма, заявил в четверг глава Сбербанка Оскар Греф. "Я бы сказал, что скорее ее нужно продлевать. Может быть, несколько снизить сумму с тем, чтобы в программу попали,... "Я бы сказал, что скорее ее нужно продлевать. Может быть, несколько снизить сумму с тем, чтобы в программу попали,... читать дальше

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Каждый 11-й автомобиль в России продается благодаря мерам государственной поддержки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая совещание "О дальнейшем развитии ПАО "КАМАЗ" в Набережных Челнах. "Мы реализуем три специальные программы: одна программа - это... "Мы реализуем три специальные программы: одна программа - это... читать дальше

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Четвертая линия "Ямал СПГ" официально введена в эксплуатацию, сообщил журналистам на брифинге глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон. Он подчеркнул, что по условиям китайских акционеров "Ямал СПГ", чтобы объект считался введённым в эксплуатацию, он должен проработать на... Он подчеркнул, что по условиям китайских акционеров "Ямал СПГ", чтобы объект считался введённым в эксплуатацию, он должен проработать на... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в четверг после выхода данных Минэнерго США об изменении запасов энергоносителей в стране на прошлой неделе. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:01 мск в четверг составляет... Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:01 мск в четверг составляет... читать дальше

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