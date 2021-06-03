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ГЛАВНОЕ
ОЭСР повысила прогноз роста ВВП России в 2021 году до 3,5%
ОЭСР повысила прогноз роста экономики России в 2021 году до 3,5% по сравнению с прежней оценкой в 2,7%. Организация также улучшила прогноз темпов роста мирового ВВП до 5,8%
 
ЦБ учитывает структуру резервов правительства при управлении ЗВР
Решение правительства исключить доллар из числа активов, в которых размещаются средства Фонда национального благосостояния, будет учитываться Центральным банком в процессе управления международными резервами. "Мы будущие решения по золотовалютным...
 
Одних мер ДКП недостаточно для сдерживания инфляции - Решетников
Одними мерами денежно-кредитной политики невозможно сдержать инфляцию в рамках таргета, это приведет к рискам с точки зрения роста инвестиций и экономики, правительство выстраивает долгосрочную стратегию демпферных механизмов, заявил глава...
 
Спрос на нефть может не достичь доковидных уровней - Силуанов
Спрос на нефть в мире может и не восстановиться на допандемийном уровне из-за разворачивающихся в глобальной экономике "зеленых" трендов, заявил глава Минфина Антон Силуанов на макроэкономической сессии ПМЭФ-2021. Как отметил министр, налоговая...
 

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03 июня 2021 года 20:04
Сбербанк разместил два выпуска инвестиционных облигаций на 373,1 млн рублей
Сбербанк России разместил 17,28% инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERIF10-5Y-001Р-438R на 345,562 млн рублей и 2,76% серии ИОС-ALMN_FIX-18m-001Р-443R на сумму 27,584 млн рублей, говорится в сообщениях банка.

Номинальный объем выпуска 438R - 2 млрд рублей, выпуска...    читать дальше
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03 июня 2021 года 20:00
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 июня выросла на 0,46% и составила 60400,126 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 60400,126 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 276,093 млрд руб., или на...
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03 июня 2021 года 19:57
Спрос на бонды ПСБ объемом 15 млрд рублей при сборе заявок достигал 27 млрд рублей
Спрос на 3-летние облигации Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) серии 003Р-05 объемом 15 млрд рублей в ходе сбора заявок инвесторов достигал 27 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.

"Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных...    читать дальше
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03 июня 2021 года 19:30
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Трансконтейнера" на уровне "ruAA-", изменило прогноз на "позитивный"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) на уровне "ruAA-" и изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Агентство оценивает конкурентные позиции компании как...    читать дальше
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03 июня 2021 года 19:29
Мосбиржа зарегистрировала облигации "КЖК Финанс" серии 001P-01
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ООО "КЖК Финанс" серии 001Р-01 и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00032-L-001P. Параметры займа пока не...    читать дальше
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03 июня 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,2168 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1840 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2168 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,02 руб., максимальный - 73,32 руб. Было заключено...    читать дальше
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03 июня 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,1569 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3810 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,1569 руб.

Минимальный курс евро составил 88,7575 руб., максимальный - 89,36 руб. Было заключено 7866...    читать дальше
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03 июня 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4608 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 477 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4608 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,435 руб., максимальный - 11,4775 руб. Было заключено 497 сделок....    читать дальше
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03 июня 2021 года 19:04
Собянин не намерен вводить в Москве дополнительные ограничения
Дополнительных ограничительных мер из-за скачков заболеваемости коронавирусом в Москве вводить не планируется, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"Нет, мы никаких дополнительных мер вводить не планируем", - сказал Собянин, отвечая на вопрос о том, могут ли...    читать дальше
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03 июня 2021 года 19:00
Потребительские цены на бензин в России за неделю вновь показали рост на 0,1% - Росстат
Потребительские цены на бензин в России с 24 по 30 мая 2021 года выросли на 0,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе цены также выросли на 0,1%. С начала года бензин подорожал на 3,9%.

По данным Росстата, к 31 мая...    читать дальше
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03 июня 2021 года 18:54
Индекс МосБиржи снизился на 0,3%, индекс РТС - на 0,4%
Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз вместе с внешними площадками и нефтью после ралли начала месяца. Российские фондовые индексы отступили от очередных максимумов и вышли в "минус".

В ходе торгов индекс РТС поднялся до максимума с января 2020 года, после чего...    читать дальше
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03 июня 2021 года 18:49
РФ готовится к производству транспорта со сниженным углеродным следом
Российские министерства разрабатывают концепцию производства экологически чистого транспорта со сниженным углеродным следом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам развития ПАО "КАМАЗ".

"Сейчас в наших профильных министерствах ведется...    читать дальше
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03 июня 2021 года 18:45
Греф предложил продлить программу льготной ипотеки до конца года
Программу льготной ипотеки следует продлить как минимум до конца текущего года, но с корректировкой механизма, заявил в четверг глава Сбербанка Оскар Греф.

"Я бы сказал, что скорее ее нужно продлевать. Может быть, несколько снизить сумму с тем, чтобы в программу попали,...    читать дальше
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03 июня 2021 года 18:40
В России каждый 11-й автомобиль продается благодаря мерам господдержки - Мишустин
Каждый 11-й автомобиль в России продается благодаря мерам государственной поддержки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая совещание "О дальнейшем развитии ПАО "КАМАЗ" в Набережных Челнах.

"Мы реализуем три специальные программы: одна программа - это...    читать дальше
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03 июня 2021 года 18:33
"НОВАТЭК"в ближайшие год-два может принять решение еще по одному СПГ-проекту
Четвертая линия "Ямал СПГ" официально введена в эксплуатацию, сообщил журналистам на брифинге глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

Он подчеркнул, что по условиям китайских акционеров "Ямал СПГ", чтобы объект считался введённым в эксплуатацию, он должен проработать на...    читать дальше
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03 июня 2021 года 18:29
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США
Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в четверг после выхода данных Минэнерго США об изменении запасов энергоносителей в стране на прошлой неделе.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:01 мск в четверг составляет...    читать дальше
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