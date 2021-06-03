Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,466 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,45 руб., максимальный - 11,4761 руб. Было заключено 80 сделок. Объем торгов составил 438,37 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4579 руб. за юань.

3 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 453 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,466 руб.

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2619 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2118 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,0125 руб., максимальный - 73,31 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,0125 руб., максимальный - 73,31 руб. Было... читать дальше

.

Правительство РФ готово обсуждать с металлургами компромиссные варианты решения проблемы с ростом цен на их продукцию. "Резать курицу, которая несет золотые яйца - непродуманная, глупая политика", - заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на... "Резать курицу, которая несет золотые яйца - непродуманная, глупая политика", - заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на... читать дальше

.

Курс рубля по-прежнему слабее фундаментальных значений, но его стабилизация оказывает сдерживающее влияние на инфляцию, недельные темпы которой замедляются, а ускорение годовой вызвано низкой базой прошлого года, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников в... читать дальше

.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае увеличился до рекордных 64 пунктов по сравнению с 62,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, по данным Trading Economics,... Консенсус-прогноз экспертов, по данным Trading Economics,... читать дальше

.

Правительство РФ и Банк России планируют пересмотреть правила закрепления прав за различными типами акций до выхода компании на IPO: могут быть изменены лимиты на выпуск эмитентами привилегированных акций, которые смогут давать своему владельцу разное количество голосов, заявил... читать дальше

.

Высокие цены на металл могут негативно повлиять на выполнение государственного оборонного заказа, заявил вице-премьер Юрий Борисов "Вы думаете, мы первый раз с ними разговаривали? Я лично три раза, два раза совместно с Белоусовым собирал всех металлургов. Мы занимались... "Вы думаете, мы первый раз с ними разговаривали? Я лично три раза, два раза совместно с Белоусовым собирал всех металлургов. Мы занимались... читать дальше

.

О "ХКФ банк" установило ставку 1-го купона 5-летних бондов серии БО-04 на 4 млрд рублей на уровне 8,00% годовых, говорится в сообщении банка. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,24% годовых. Изначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на... Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,24% годовых. Изначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на... читать дальше

.

Сокращение потребления нефти в мире и, соответственно, падение экспортных доходов от поставок углеводородов станет серьезным вызовом для России - если не в этом десятилетии, то в следующем уже точно, считает экс-министр финансов, глава Счётной палаты РФ Алексей... читать дальше

.

ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 21-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение выпуска в октябре 2019 года. Компания завершила размещение выпуска в октябре 2019 года. Номинал одной... Номинал одной... читать дальше

.

Минэкономразвития РФ не поддерживает внесение каких-либо существенных изменений в налогообложение бизнеса, видит в этом риски для экономического роста и устойчивости регионов. "Сразу скажу, что я не сторонник какого-либо изменения налоговой нагрузки. Мне кажется... "Сразу скажу, что я не сторонник какого-либо изменения налоговой нагрузки. Мне кажется... читать дальше

.

АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 17-го купона биржевых облигаций серии БО-09 в размере 6,53% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили 9-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2013 года.... РЖД разместили 9-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2013 года.... читать дальше

.

Цифровой рубль ЦБ (CBDC) может быть удобным связующим звеном при расчетах между платформами, на которых в России выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), при этом сам перечень операторов платформ регулятор пока изучает, есть риски уязвимости информационной безопасности,... читать дальше

.

Банк России зарегистрировал десять выпусков структурных облигаций ВТБ (MOEX: VTBR) серий С-1-31 - С-1-40, сообщается на сайте регулятора. Выпускам ценных бумаг присвоены регистрационные номера 6-26-01000-В-001P - 6-35-01000-В-001P соответственно. Выпускам ценных бумаг присвоены регистрационные номера 6-26-01000-В-001P - 6-35-01000-В-001P соответственно. Параметры... Параметры... читать дальше

.

Американские фондовые индексы опускаются в ходе торгов в четверг, несмотря на сильные статданные по рынку труда США. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:00 мск снизился на 178,94 пункта (0,52%) и составил 34421,44 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:00 мск снизился на 178,94 пункта (0,52%) и составил 34421,44 пункта. Standard & Poor's... Standard & Poor's... читать дальше

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ООО "Рольф" до уровня "ruA" и изменило прогноз на "позитивный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruA-" со "стабильным" прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruA-" со "стабильным" прогнозом. Как... Как... читать дальше

.

Процесс восстановления российской экономики завершен, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "Мы считаем, что восстановительный этап в экономике завершен", - сказал... "Мы считаем, что восстановительный этап в экономике завершен", - сказал... читать дальше

.