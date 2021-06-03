03 июня 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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3 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Май 2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 23 по 29 мая
|15:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|I квартал 2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 16 по 22 мая
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Май 2021
|18:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 22 по 28 мая
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03 июня 2021 года 11:14
Госрегулирование цен по отдельным категориям товаров - как административное, так и "рыночное", через демпферы и пошлины, не сдержит ускорение инфляции в целом, которое базируется на более широком круге факторов, и, соответственно, повышение ставок Центробанка в рамках... читать дальше
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03 июня 2021 года 11:05
Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, транспорта и экологии Сергей Иванов выразил недоумение отсутствием планов властей Петербурга по строительству мусоросжигательных заводов.
Выступая на Петербургском экономическом форуме, Иванов... читать дальше
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03 июня 2021 года 10:59
По итогам 2021 финансового года, который завершился в марте, операционная прибыль французского производителя алкогольной продукции Remy Cointreau SA выросла на 9,7% - до 236,1 млн евро по сравнению с 215,1 млн евро годом ранее, сообщается в отчетности.
Рентабельность... читать дальше
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03 июня 2021 года 10:52
Догазификация населения не предполагает никаких условий по возврату стоимости подключения, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"У нас в соответствии с поручениями, посланием президента будет... читать дальше
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03 июня 2021 года 10:45
РФ рассчитывает на завершение работ по строительству газопровода "Северный поток 2" до конца года.
"Работы не останавливались, оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию. Надеемся, что эта работа будет завершена к концу,... читать дальше
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03 июня 2021 года 10:39
Объем выдачи ипотеки в первом полугодии может вдвое превысить результат января-июня прошлого года и достичь 2,7 трлн рублей. Всего по итогам года продажи жилищных кредитов в России могут превысить 5,4 трлн рублей, увеличившись примерно на четверть. Об этом заявил заместитель... читать дальше
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03 июня 2021 года 10:31
"АвтоВАЗ" в мае 2021 г. реализовал в РФ 38,284 тыс. легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, показав рост продаж на 33% к маю "доковидного" 2019 г., сообщила компания.
В сравнении с маем 2020 года продажи выросли в 2,5 раза.
Продажи выросли в 2,5 раза к... читать дальше
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03 июня 2021 года 10:24
Центробанк 1 июня купил валюту расчетами "завтра" на 6,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
2 июня ЦБ отразил покупку валюты с расчетами 1 июня на сумму 13 млрд рублей. До этого ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных... читать дальше
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03 июня 2021 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,98 пункта (0,366%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3831,66 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 3,95 пункта (0,24%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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03 июня 2021 года 10:19
Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил продлить проектируемую линию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург до Хельсинки.
"Когда я говорил с Матти Ванханеном... читать дальше
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03 июня 2021 года 10:12
США объявили вчера, что введут пошлины для Великобритании и еще пяти стран в ответ на их налоги на американские технологические компании. При этом начало сбора этих пошлин будет отложено на 6 месяцев для проведения переговоров по международному урегулированию вопросов в данной... читать дальше
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03 июня 2021 года 10:05
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в мажоре вместе с дорожающей нефтью на оптимизме в отношении перспектив мирового спроса на сырье, а также на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок.
Европейские фондовые рынки вчера завершили торги на... читать дальше
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03 июня 2021 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,48/74,07 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 7 коп., Cредний курс продажи упал...
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03 июня 2021 года 10:01
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 июня по данным на начало операционного дня выросло до 50,7 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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03 июня 2021 года 09:58
Денежно-кредитная политика Банка России пока остается мягкой с учетом инфляции, возврат к нейтральной начат, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Я бы хотела уточнить, что мы не ужесточили денежно-кредитную политику, она все-таки у нас остается пока мягкой, если сравнить... читать дальше
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03 июня 2021 года 09:46
Оборот торгов иностранными ценными бумагами на "Санкт-Петербургской бирже" по итогам мая 2021 года снизился на 4% и составил $26,67 млрд по сравнению с $27,67 млрд в апреле текущего года, следует из сообщения торговой площадки. Тем временем по сравнению с маем прошлого года... читать дальше
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