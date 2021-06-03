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Госрегулирование цен по отдельным категориям товаров - как административное, так и "рыночное", через демпферы и пошлины, не сдержит ускорение инфляции в целом, которое базируется на более широком круге факторов, и, соответственно, повышение ставок Центробанка в рамках... читать дальше

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Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, транспорта и экологии Сергей Иванов выразил недоумение отсутствием планов властей Петербурга по строительству мусоросжигательных заводов. Выступая на Петербургском экономическом форуме, Иванов... Выступая на Петербургском экономическом форуме, Иванов... читать дальше

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По итогам 2021 финансового года, который завершился в марте, операционная прибыль французского производителя алкогольной продукции Remy Cointreau SA выросла на 9,7% - до 236,1 млн евро по сравнению с 215,1 млн евро годом ранее, сообщается в отчетности. Рентабельность... Рентабельность... читать дальше

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Догазификация населения не предполагает никаких условий по возврату стоимости подключения, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "У нас в соответствии с поручениями, посланием президента будет... "У нас в соответствии с поручениями, посланием президента будет... читать дальше

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РФ рассчитывает на завершение работ по строительству газопровода "Северный поток 2" до конца года. "Работы не останавливались, оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию. Надеемся, что эта работа будет завершена к концу,... "Работы не останавливались, оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию. Надеемся, что эта работа будет завершена к концу,... читать дальше

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Объем выдачи ипотеки в первом полугодии может вдвое превысить результат января-июня прошлого года и достичь 2,7 трлн рублей. Всего по итогам года продажи жилищных кредитов в России могут превысить 5,4 трлн рублей, увеличившись примерно на четверть. Об этом заявил заместитель... читать дальше

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"АвтоВАЗ" в мае 2021 г. реализовал в РФ 38,284 тыс. легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, показав рост продаж на 33% к маю "доковидного" 2019 г., сообщила компания. В сравнении с маем 2020 года продажи выросли в 2,5 раза. В сравнении с маем 2020 года продажи выросли в 2,5 раза. Продажи выросли в 2,5 раза к... Продажи выросли в 2,5 раза к... читать дальше

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Центробанк 1 июня купил валюту расчетами "завтра" на 6,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. 2 июня ЦБ отразил покупку валюты с расчетами 1 июня на сумму 13 млрд рублей. До этого ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных... 2 июня ЦБ отразил покупку валюты с расчетами 1 июня на сумму 13 млрд рублей. До этого ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,98 пункта (0,366%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3831,66 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 3,95 пункта (0,24%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 3,95 пункта (0,24%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил продлить проектируемую линию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург до Хельсинки. "Когда я говорил с Матти Ванханеном... "Когда я говорил с Матти Ванханеном... читать дальше

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США объявили вчера, что введут пошлины для Великобритании и еще пяти стран в ответ на их налоги на американские технологические компании. При этом начало сбора этих пошлин будет отложено на 6 месяцев для проведения переговоров по международному урегулированию вопросов в данной... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в мажоре вместе с дорожающей нефтью на оптимизме в отношении перспектив мирового спроса на сырье, а также на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок. Европейские фондовые рынки вчера завершили торги на... Европейские фондовые рынки вчера завершили торги на... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,48/74,07 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 7 коп., Cредний курс продажи упал...

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 июня по данным на начало операционного дня выросло до 50,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Денежно-кредитная политика Банка России пока остается мягкой с учетом инфляции, возврат к нейтральной начат, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Я бы хотела уточнить, что мы не ужесточили денежно-кредитную политику, она все-таки у нас остается пока мягкой, если сравнить... читать дальше

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Оборот торгов иностранными ценными бумагами на "Санкт-Петербургской бирже" по итогам мая 2021 года снизился на 4% и составил $26,67 млрд по сравнению с $27,67 млрд в апреле текущего года, следует из сообщения торговой площадки. Тем временем по сравнению с маем прошлого года... читать дальше

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