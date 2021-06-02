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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,5531 руб.
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02 июня 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,5531 руб.
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2 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2379 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,5531 руб. Минимальный курс евро составил 89,33 руб., максимальный - 90,025 руб. Было заключено 5302 сделки. Объем торгов составил 24589,66 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,4 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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02 июня 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 2 июня выросла на 0,75% и составила 60124,033 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 60124,033 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 447,249 млрд руб., или на...
.02 июня 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2379 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,5531 руб. Минимальный курс евро составил 89,33 руб., максимальный - 90,025 руб. Было заключено 5302 сделки.... читать дальше
.02 июня 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 35 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,421 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,14 руб., максимальный - 73,745 руб. Было заключено... читать дальше
.02 июня 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 92 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,51 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4701 руб., максимальный - 11,538 руб. Было заключено 276 сделок.... читать дальше
.02 июня 2021 года 19:00
Потребительские цены в РФ за период с 25 по 31 мая 2021 г. выросли на 0,12%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 18 по 24 мая) инфляция составила 0,2%. С начала мая потребительские цены увеличились на 0,61%, с начала года - на... читать дальше
.02 июня 2021 года 18:58
Российский рынок акций, открывшийся разнонаправленными изменениями индикаторов, завершил среду уверенным ростом. Европейские фондовые индексы, демонстрировавшие в начале торгов противоречивый настрой, позже скорректировались на повышение. Азиатские фондовые... читать дальше
.02 июня 2021 года 18:50
Банк России планирует упростить выпуск акций для компаний средней и малой капитализации в "Секторе роста" "Московской биржи", чтобы такие предприятия охотнее проводили IPO и SPO, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках форума МСП "Цифровые сервисы для бизнеса" на... читать дальше
.02 июня 2021 года 18:43
Белоруссия с 1 июня 2021 года повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщается на Национальном правовом интернет-портале со ссылкой на постановление правительства. Ставка... читать дальше
.02 июня 2021 года 18:36
Мэрия Москвы и Американская торговая палата подписали меморандум о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), сообщили в департаменте инвестиционной и промышленной политики российской столицы. Меморандум стал первым подобным... читать дальше
.02 июня 2021 года 18:29
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считает, что правительственный законопроект о комплексной реформе института банкротства в РФ требует существенной доработки и во внесенной в Госдуму редакции не может быть поддержан. Эту позицию РСПП озвучил в своем... читать дальше
.02 июня 2021 года 18:21
Ожидания правительства по инфляции в РФ в 2021 году немного подросли - до 4,5-5,0% - и приблизились к прогнозу ЦБ (4,7-5,2%). "Моя оценка сейчас - от 4,5% до 5%, она примерно сейчас соответствует ожиданиям Минэкономразвития, у Центрального банка оценки чуть выше", -... читать дальше
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.02 июня 2021 года 18:07
"Интерфакс" и 1С объявили на ПМЭФ о расширении возможностей совместного сервиса по проверке контрагентов "1СПАРК Риски"
Группа "Интерфакс" и фирма "1С" расширили возможности совместного сервиса "1СПАРК Риски", предоставив возможность пользователям переходить при проверке контрагента из системы 1С в карточку анализируемой компании в интерфейсе информационно-аналитической системы СПАРК. Это... читать дальше
.02 июня 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 991 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4737 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,24 руб., максимальный - 73,735 руб. Было заключено... читать дальше
.02 июня 2021 года 17:57
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.02 июня 2021 года 17:47
Инфляция в мае к апрелю 2021 года составит 0,4-0,6%, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ. "Это соответствует сезонно сглаженному росту цен в диапазоне 5,0-7,6% м/м SAAR и повышению годовой... читать дальше
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