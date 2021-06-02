Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,5531 руб.

Минимальный курс евро составил 89,33 руб., максимальный - 90,025 руб. Было заключено 5302 сделки. Объем торгов составил 24589,66 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,4 руб. за евро.

2 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2379 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,5531 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 60124,033 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 447,249 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2379 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,5531 руб. Минимальный курс евро составил 89,33 руб., максимальный - 90,025 руб. Было заключено 5302 сделки.... Минимальный курс евро составил 89,33 руб., максимальный - 90,025 руб. Было заключено 5302 сделки.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 35 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,421 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,14 руб., максимальный - 73,745 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,14 руб., максимальный - 73,745 руб. Было заключено... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 92 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,51 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4701 руб., максимальный - 11,538 руб. Было заключено 276 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,4701 руб., максимальный - 11,538 руб. Было заключено 276 сделок.... читать дальше

.

Потребительские цены в РФ за период с 25 по 31 мая 2021 г. выросли на 0,12%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 18 по 24 мая) инфляция составила 0,2%. С начала мая потребительские цены увеличились на 0,61%, с начала года - на... С начала мая потребительские цены увеличились на 0,61%, с начала года - на... читать дальше

.

Российский рынок акций, открывшийся разнонаправленными изменениями индикаторов, завершил среду уверенным ростом. Европейские фондовые индексы, демонстрировавшие в начале торгов противоречивый настрой, позже скорректировались на повышение. Европейские фондовые индексы, демонстрировавшие в начале торгов противоречивый настрой, позже скорректировались на повышение. Азиатские фондовые... Азиатские фондовые... читать дальше

.

Банк России планирует упростить выпуск акций для компаний средней и малой капитализации в "Секторе роста" "Московской биржи", чтобы такие предприятия охотнее проводили IPO и SPO, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках форума МСП "Цифровые сервисы для бизнеса" на... читать дальше

.

Белоруссия с 1 июня 2021 года повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщается на Национальном правовом интернет-портале со ссылкой на постановление правительства. Ставка... Ставка... читать дальше

.

Мэрия Москвы и Американская торговая палата подписали меморандум о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), сообщили в департаменте инвестиционной и промышленной политики российской столицы. Меморандум стал первым подобным... Меморандум стал первым подобным... читать дальше

.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считает, что правительственный законопроект о комплексной реформе института банкротства в РФ требует существенной доработки и во внесенной в Госдуму редакции не может быть поддержан. Эту позицию РСПП озвучил в своем... читать дальше

.

Ожидания правительства по инфляции в РФ в 2021 году немного подросли - до 4,5-5,0% - и приблизились к прогнозу ЦБ (4,7-5,2%). "Моя оценка сейчас - от 4,5% до 5%, она примерно сейчас соответствует ожиданиям Минэкономразвития, у Центрального банка оценки чуть выше", -... "Моя оценка сейчас - от 4,5% до 5%, она примерно сейчас соответствует ожиданиям Минэкономразвития, у Центрального банка оценки чуть выше", -... читать дальше

.

Общий объем торгов на рынках "Московской биржи" в мае т.г. составил 74,3 трлн рублей, что на 22,5% больше, чем годом ранее (60,6 трлн рублей в мае 2020 года), говорится в сообщении торговой площадки. Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций... Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций... читать дальше

.

Группа "Интерфакс" и фирма "1С" расширили возможности совместного сервиса "1СПАРК Риски", предоставив возможность пользователям переходить при проверке контрагента из системы 1С в карточку анализируемой компании в интерфейсе информационно-аналитической системы СПАРК. Это... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 991 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4737 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,24 руб., максимальный - 73,735 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,24 руб., максимальный - 73,735 руб. Было заключено... читать дальше

.

Экологи из немецкого общества Deutsche Umwelthilfe (DUH) подали очередную жалобу на "Северный поток 2" в федеральное ведомство по судоходству и гидрографии BSH, регулятор ее проверяет, работы по строительству газопровода не приостановлены, сообщила "Интерфаксу" представитель... читать дальше

.

Инфляция в мае к апрелю 2021 года составит 0,4-0,6%, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ. "Это соответствует сезонно сглаженному росту цен в диапазоне 5,0-7,6% м/м SAAR и повышению годовой... "Это соответствует сезонно сглаженному росту цен в диапазоне 5,0-7,6% м/м SAAR и повышению годовой... читать дальше

.