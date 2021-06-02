ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июня в размере 73,4979 руб.

2 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июня, составляет 73,4979 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,68 коп.

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Аналитики Банка России ожидают, что проинфляционные риски со стороны предложения, вероятно, сохранятся до конца года. "В апреле-мае повышенное инфляционное давление, связанное с действием устойчивых факторов, сохранилось. При этом произошло некоторое ослабление влияния... "В апреле-мае повышенное инфляционное давление, связанное с действием устойчивых факторов, сохранилось. При этом произошло некоторое ослабление влияния... читать дальше

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Пандемия коронавируса COVID-19 привела к тому, что количество безработных по всему миру к 2022 году превысит 200 млн человек, следует из отчета Международной организации труда (МОТ). Согласно данным МОТ, уровень безработицы достигнет 205 млн человек к 2022 году, что... Согласно данным МОТ, уровень безработицы достигнет 205 млн человек к 2022 году, что... читать дальше

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В начале торгов в среду американские фондовые индексы показывают незначительный рост. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:43 мск поднялся на 12,06 пункта (0,03%) и составил 34587,37 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 3,14 пункта (0,07%) - до 4205,18 пункта.... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:43 мск поднялся на 12,06 пункта (0,03%) и составил 34587,37 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 3,14 пункта (0,07%) - до 4205,18 пункта.... читать дальше

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ьфа-банк полностью разместил 3-летние облигации серии 002Р-12 объемом 15 млрд рублей по ставке на уровне 7,15% годовых, говорится в сообщении банка. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,28% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,28% годовых. Сбор заявок проходил 18 мая с 11:00 до 15:00... Сбор заявок проходил 18 мая с 11:00 до 15:00... читать дальше

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-21 на 9 млрд 474,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что объем инвестиций из Фонда национального благосостояния может составлять до 400 млрд рублей в год. Однако, по его словам, 3-летний лимит будет в районе 1 трлн рублей. "Мы ориентируемся примерно на 1 триллион рублей (за... "Мы ориентируемся примерно на 1 триллион рублей (за... читать дальше

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Центробанк осторожно ужесточает денежно-кредитную политику, правительство находится в контакте с ним, рисков для восстановления экономики пока нет, заявил в среду журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума первый вице-премьер РФ Андрей... читать дальше

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По итогам 1-го квартала чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт (НМТП) по МСФО составила $65,658 млн по сравнению с убытком $43,883 млн годом ранее, сообщила компания. Выручка сократилась на 13,2% - до $173,6 млн. Выручка сократилась на 13,2% - до $173,6 млн. Показатель EBITDA снизился... Показатель EBITDA снизился... читать дальше

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Годовая динамика ВВП РФ во 2-м квартале малоинформативна из-за низкой базы прошлого года, определенность в динамике наступит ближе к сентябрю, заявил в среду журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического... читать дальше

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Минфин Белоруссии получил $500 млн в эквиваленте второго транша госкредита РФ на $1 млрд, говорится в сообщении Минфина. "В соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации (. . .), заключенным 21 декабря 2020... "В соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации (. . .), заключенным 21 декабря 2020... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,43 пункта (0,436%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3781,02 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3785,05 (+0,54%) пункта,... читать дальше

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Ожидания правительства по инфляции в РФ в 2021 году немного подросли - до 4,5-5,0% - и приблизились к прогнозу ЦБ (4,7-5,2%). "Моя оценка сейчас - от 4,5% до 5%, она примерно сейчас соответствует ожиданиям Минэкономразвития, у Центрального банка оценки чуть выше", -... "Моя оценка сейчас - от 4,5% до 5%, она примерно сейчас соответствует ожиданиям Минэкономразвития, у Центрального банка оценки чуть выше", -... читать дальше

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Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари выступил против тех, кто считает, что Федеральная резервная система (ФРС) и широкомасштабные правительственные стимулы создают почву для серьезной проблемы - ускорения инфляции, пишет The Wall Street... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,79/74,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 35 коп., Cредний курс продажи...

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Сбер выплатил акционерам рекордные дивиденды в размере 422,4 млрд рублей из расчета 18,7 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акцию, что составило 56% от чистой прибыли по МСФО за 2020 год, сообщается в пресс-релизе банка. При этом в бюджет Российской... При этом в бюджет Российской... читать дальше

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Россия и Австралия изучат сотрудничество в водородной энергетике, следует из сообщения пресс-службы правительства РФ. В среду вице-премьер РФ Александр Новак встретился с председателем совета директоров австралийской компании Fortescue Metals Group Эндрю... В среду вице-премьер РФ Александр Новак встретился с председателем совета директоров австралийской компании Fortescue Metals Group Эндрю... читать дальше

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