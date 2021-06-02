02 июня 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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2 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Апрель 2021
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Апрель 2021
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Апрель 2021
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Апрель 2021
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02 июня 2021 года 17:19
Аналитики Банка России ожидают, что проинфляционные риски со стороны предложения, вероятно, сохранятся до конца года.
"В апреле-мае повышенное инфляционное давление, связанное с действием устойчивых факторов, сохранилось. При этом произошло некоторое ослабление влияния... читать дальше
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02 июня 2021 года 17:10
Пандемия коронавируса COVID-19 привела к тому, что количество безработных по всему миру к 2022 году превысит 200 млн человек, следует из отчета Международной организации труда (МОТ).
Согласно данным МОТ, уровень безработицы достигнет 205 млн человек к 2022 году, что... читать дальше
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02 июня 2021 года 16:58
В начале торгов в среду американские фондовые индексы показывают незначительный рост.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:43 мск поднялся на 12,06 пункта (0,03%) и составил 34587,37 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 3,14 пункта (0,07%) - до 4205,18 пункта.... читать дальше
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02 июня 2021 года 16:48
ьфа-банк полностью разместил 3-летние облигации серии 002Р-12 объемом 15 млрд рублей по ставке на уровне 7,15% годовых, говорится в сообщении банка.
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,28% годовых.
Сбор заявок проходил 18 мая с 11:00 до 15:00... читать дальше
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02 июня 2021 года 16:47
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-21 на 9 млрд 474,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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02 июня 2021 года 16:47
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что объем инвестиций из Фонда национального благосостояния может составлять до 400 млрд рублей в год. Однако, по его словам, 3-летний лимит будет в районе 1 трлн рублей.
"Мы ориентируемся примерно на 1 триллион рублей (за... читать дальше
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02 июня 2021 года 16:39
Центробанк осторожно ужесточает денежно-кредитную политику, правительство находится в контакте с ним, рисков для восстановления экономики пока нет, заявил в среду журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума первый вице-премьер РФ Андрей... читать дальше
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02 июня 2021 года 16:31
По итогам 1-го квартала чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт (НМТП) по МСФО составила $65,658 млн по сравнению с убытком $43,883 млн годом ранее, сообщила компания.
Выручка сократилась на 13,2% - до $173,6 млн.
Показатель EBITDA снизился... читать дальше
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02 июня 2021 года 16:24
Годовая динамика ВВП РФ во 2-м квартале малоинформативна из-за низкой базы прошлого года, определенность в динамике наступит ближе к сентябрю, заявил в среду журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического... читать дальше
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02 июня 2021 года 16:18
Минфин Белоруссии получил $500 млн в эквиваленте второго транша госкредита РФ на $1 млрд, говорится в сообщении Минфина.
"В соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации (. . .), заключенным 21 декабря 2020... читать дальше
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02 июня 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,43 пункта (0,436%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3781,02 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3785,05 (+0,54%) пункта,... читать дальше
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02 июня 2021 года 16:10
Ожидания правительства по инфляции в РФ в 2021 году немного подросли - до 4,5-5,0% - и приблизились к прогнозу ЦБ (4,7-5,2%).
"Моя оценка сейчас - от 4,5% до 5%, она примерно сейчас соответствует ожиданиям Минэкономразвития, у Центрального банка оценки чуть выше", -... читать дальше
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02 июня 2021 года 16:04
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари выступил против тех, кто считает, что Федеральная резервная система (ФРС) и широкомасштабные правительственные стимулы создают почву для серьезной проблемы - ускорения инфляции, пишет The Wall Street... читать дальше
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02 июня 2021 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,79/74,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 35 коп., Cредний курс продажи...
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02 июня 2021 года 15:53
Сбер выплатил акционерам рекордные дивиденды в размере 422,4 млрд рублей из расчета 18,7 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акцию, что составило 56% от чистой прибыли по МСФО за 2020 год, сообщается в пресс-релизе банка.
При этом в бюджет Российской... читать дальше
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02 июня 2021 года 15:43
Россия и Австралия изучат сотрудничество в водородной энергетике, следует из сообщения пресс-службы правительства РФ.
В среду вице-премьер РФ Александр Новак встретился с председателем совета директоров австралийской компании Fortescue Metals Group Эндрю... читать дальше
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