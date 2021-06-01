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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,3746 руб.
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01 июня 2021 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,3746 руб.

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1 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1331 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3746 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,1 руб., максимальный - 73,67 руб. Была заключена 9701 сделка. Объем торгов составил 34551,67 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,4375 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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