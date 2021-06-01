Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,3746 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,1 руб., максимальный - 73,67 руб. Была заключена 9701 сделка. Объем торгов составил 34551,67 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,4375 руб. за доллар США.

1 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1331 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3746 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 59680,527 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 754,012 млрд руб., или на...

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ООО "Ломбард "Мастер" сообщает, что 3 мая 2021 года закончился срок сбора заявок на включение в реестр кредиторов эмитента, в настоящее время все почтовые отправления получены, заявки в электронной форме проверены и приняты, говорится в сообщении компании. "Эмитент... "Эмитент... читать дальше

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ВТБ разместил 98,7% выпуска инвестоблигаций серии Б-1-207 на 690,888 млн рублей, 74,25% выпуска инвестоблигаций серии Б-1-208 на 222,742 млн рублей, 91,88% выпуска инвестоблигаций серии Б-1-209 на 826,903 млн рублей, а также 14,77% выпуска структурных облигаций С-1-17 на 147,654... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 246 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5008 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4756 руб., максимальный - 11,542 руб. Было заключено 310 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,4756 руб., максимальный - 11,542 руб. Было заключено 310 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2912 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,7882 руб. Минимальный курс евро составил 89,42 руб., максимальный - 90,0425 руб. Было заключено 5288... Минимальный курс евро составил 89,42 руб., максимальный - 90,0425 руб. Было заключено 5288... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 470 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4129 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,11 руб., максимальный - 73,69 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,11 руб., максимальный - 73,69 руб. Было заключено... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру во вторник продолжил рост вслед за раллирующей нефтью и на фоне подъема фондовой Европы и завершил торги подъемом индексов РТС и МосБиржи на 1,04-1,15%. Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на... Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на... читать дальше

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нк "Пересвет" досрочно погасил выпуск облигаций БО-П03 на 1,1 млрд рублей, а также частично-досрочно еще 5 выпусков облигаций на общую сумму 13,3 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. В частности, банк погасил бонды серии БО-02 на 2 млрд 920,076 млн... В частности, банк погасил бонды серии БО-02 на 2 млрд 920,076 млн... читать дальше

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ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" планирует нарастить производство по итогам 2021 года на 14-15%, заявила директор по финансам компании Мария Никулина в ходе конференции для инвесторов, организованной "Газпромбанк Инвестиции". При этом производство... При этом производство... читать дальше

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Саудовская Аравия в мае увеличила нефтедобычу до 8,482 млн баррелей в сутки, сообщил министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман в ходе пресс-конференции. "Мы с точностью до запятой добывали то, что предполагали добывать - 8,482 млн б/с", - сказал... "Мы с точностью до запятой добывали то, что предполагали добывать - 8,482 млн б/с", - сказал... читать дальше

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Экономика Бразилии в январе-марте увеличилась по итогам третьего квартала подряд, хотя темпы подъема продолжают замедляться. ВВП вырос на 1,2% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют данные государственного статистического агентства... ВВП вырос на 1,2% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют данные государственного статистического агентства... читать дальше

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который защищает покупателей и потребителей от ущемления их прав при заключении договоров, а также от необоснованного сбора персональных данных. Документ (1184356-7) предлагает поправки в закон о защите прав... Документ (1184356-7) предлагает поправки в закон о защите прав... читать дальше

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осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации Альфа-банка серии 002Р-13 со сроком обращения 3,5 года объемом 20 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1331 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3746 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,1 руб., максимальный - 73,67 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 73,1 руб., максимальный - 73,67 руб. Была заключена... читать дальше

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Суммарная доля сборов премий по ОСАГО в субъектах РФ, отнесенных к "красной" зоне повышенных рисков, увеличилась с 2,6% до 5,4% за год наблюдений, на дату 1 января 2021 года. Такие данные содержатся в опубликованном во вторник регулятором "Мониторинге региональных рисков... читать дальше

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Ozon намерен провести ребрендинг ранее приобретенного Оней банка, он будет называться Ozon банк, сообщил вице-президент компании по цифровым финансовым сервисам Ваэ Овасапян. "Я также сегодня хочу объявить о том, что мы купили банк, который будем называть Ozon банк. Это... "Я также сегодня хочу объявить о том, что мы купили банк, который будем называть Ozon банк. Это... читать дальше

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