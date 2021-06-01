01 июня 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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1 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Май 2021
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Май 2021
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Апрель 2021
|11:00
|Изменение ВВП Италии
|I квартал 2021
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Апрель 2021
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Май 2021
|15:30
|Изменение ВВП Канады
|I квартал 2021
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Март 2021
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Май 2021
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Апрель 2021
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01 июня 2021 года 15:28
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики по итогам торгов во вторник, инвесторы ждут выхода майских статданных по рынку труда США.
Отчет Минтруда США, который будет обнародован в пятницу, даст первую возможность... читать дальше
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01 июня 2021 года 15:21
Падение закупочных цен на куриные яйца стало позитивным следствием принимаемых на рынке стабилизационных мер, однако оно несёт риски снижения поголовья несушек и чревато дефицитом. Такое мнение высказал в понедельник замминистра промышленности и торговли РФ Виктор... читать дальше
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01 июня 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2674 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,6908 руб.
Минимальный курс евро составил 89,405 руб., максимальный - 89,9325 руб. Было заключено 2122... читать дальше
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01 июня 2021 года 15:10
Минцифры РФ обсуждает с операторами возможность введения требования об использовании российского оборудования стандарта LTE и LTE-Advanced при выделении им частот или их продлении, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.
"Сейчас Минцифры рассматривает... читать дальше
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01 июня 2021 года 15:04
В первом квартале текущего года экономика Италии увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные статагентства Istat. При этом ранее было объявлено о снижении ВВП на 0,4%.
Аналитики не ожидали пересмотра показателя,... читать дальше
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01 июня 2021 года 15:04
ЦБ РФ с 2 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4492,16 (+14,86) руб./грамм; на серебро - 66,43 (+1,32) руб./грамм; на платину - 2795,09 (+37,94) руб./грамм; на палладий - 6748,73 (+110,37) руб./грамм.
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01 июня 2021 года 15:03
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Иркутской области на уровне r"uАА+", изменило прогноз с "негативного" на "стабильный", говорится в сообщении агентства.
"Изменение прогноза по рейтингу обусловлено тем, что ожидаемое ухудшение... читать дальше
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01 июня 2021 года 14:56
Цены на нефть эталонных марок уверенно растут во вторник в ожидании встречи министров государств ОПЕК+.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:20 мск во вторник составляет $70,78 за баррель, что на $1,46 (2,11%) выше цены на закрытие... читать дальше
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01 июня 2021 года 14:50
вкомбанк выкупил в рамках оферты 5 млн 473,192 тыс. облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении банка.
Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк приобрел 54,73% выпуска.
Совкомбанк... читать дальше
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01 июня 2021 года 14:47
Минфин России оценивает в 1 трлн 501,4 млрд рублей объем средств, направляемых на поддержку семьи и детей на 2021 год (так называемый "детский бюджет"), говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
"Его объем на 2021 год составляет 1 501,4 млрд рублей,... читать дальше
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01 июня 2021 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 50,81 пункта (1,365%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3772,44 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3777,47 (+1,5%) пункта,... читать дальше
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01 июня 2021 года 14:38
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в переговорах с США по "Северному потоку 2" Германия делает ставку на компромисс и заинтересована в поиске общего пути.
"Мы делаем ставку на диалог с ответственными лицами в Вашингтоне", - сказал сегодня Маас журналистам в Берлине,... читать дальше
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01 июня 2021 года 14:21
Минпромторг не обсуждал с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском строительство завода в России, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Нет", - сказал Мантуров журналистам, отвечая на вопрос о достижении договоренности с Маском о строительстве завода в... читать дальше
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01 июня 2021 года 14:08
За 5 месяцев 2021 года "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье 84,2 млрд куб. м газа. Показатель вырос по отношению к январю-маю 2020 года на 27,2%, сообщила компания.
"В период с января по май увеличились поставки в большинство стран, в том числе в Турцию (на... читать дальше
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01 июня 2021 года 13:59
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если они производят обмен или замену банкнот на сумму до 40 тыс. рублей. Документ (N1105089-7) в феврале внесла в парламент группа депутатов во главе с... читать дальше
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01 июня 2021 года 13:51
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июня, составляет 73,2411 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,54 коп.
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