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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 73,2965 руб.
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ОЭСР повысила прогноз роста ВВП России в 2021 году до 3,5%
ОЭСР повысила прогноз роста экономики России в 2021 году до 3,5% по сравнению с прежней оценкой в 2,7%. Организация также улучшила прогноз темпов роста мирового ВВП до 5,8%
 
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В РФ число должников по ЖКУ выросло более чем на 20%. За 1-й квартал т.г. за коммунальные услуги не заплатили 3,2 млн граждан. В прошлом году за тот же период в неплательщиках по счетам за ЖКУ числились 2,6 млн человек, сообщили "Известиям" в...
 
Доля продаж собственных торговых марок ритейлеров достигла рекорда
В период с мая 2020 г. по апрель 2021 г. доля собственных торговых марок (СТМ) в продажах российских ритейлеров, по данным исследовательской компании NielsenIQ, достигла 5,3%. Это самый высокий показатель за последние 5 лет (более ранних данных...
 
НПФ увеличивают выплаты клиентам
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01 июня 2021 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 73,2965 руб.

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1 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 73,2965 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,05 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
01 июня 2021 года 15:28
Азиатские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики по итогам торгов во вторник, инвесторы ждут выхода майских статданных по рынку труда США.

Отчет Минтруда США, который будет обнародован в пятницу, даст первую возможность...    читать дальше
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01 июня 2021 года 15:21
Минпромторг допускает дефицит яиц из-за падения закупочных цен
Падение закупочных цен на куриные яйца стало позитивным следствием принимаемых на рынке стабилизационных мер, однако оно несёт риски снижения поголовья несушек и чревато дефицитом. Такое мнение высказал в понедельник замминистра промышленности и торговли РФ Виктор...    читать дальше
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01 июня 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,6908 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2674 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,6908 руб.

Минимальный курс евро составил 89,405 руб., максимальный - 89,9325 руб. Было заключено 2122...    читать дальше
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01 июня 2021 года 15:10
Операторов связи могут обязать устанавливать российское оборудование LTE
Минцифры РФ обсуждает с операторами возможность введения требования об использовании российского оборудования стандарта LTE и LTE-Advanced при выделении им частот или их продлении, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Сейчас Минцифры рассматривает...    читать дальше
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01 июня 2021 года 15:04
ВВП Италии вырос в поквартальном сравнении на 0,1% с пересмотренных минус 0,4%
В первом квартале текущего года экономика Италии увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные статагентства Istat. При этом ранее было объявлено о снижении ВВП на 0,4%.

Аналитики не ожидали пересмотра показателя,...    читать дальше
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01 июня 2021 года 15:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 2 июня
ЦБ РФ с 2 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4492,16 (+14,86) руб./грамм; на серебро - 66,43 (+1,32) руб./грамм; на платину - 2795,09 (+37,94) руб./грамм; на палладий - 6748,73 (+110,37) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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01 июня 2021 года 15:03
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг Иркутской области " ruАА+", изменило прогноз на "стабильный"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Иркутской области на уровне r"uАА+", изменило прогноз с "негативного" на "стабильный", говорится в сообщении агентства.

"Изменение прогноза по рейтингу обусловлено тем, что ожидаемое ухудшение...    читать дальше
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01 июня 2021 года 14:56
Нефть дорожает на ожиданиях решений ОПЕК+
Цены на нефть эталонных марок уверенно растут во вторник в ожидании встречи министров государств ОПЕК+.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:20 мск во вторник составляет $70,78 за баррель, что на $1,46 (2,11%) выше цены на закрытие...    читать дальше
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01 июня 2021 года 14:50
Совкомбанк выкупил по оферте 54,7% выпуска бондов БО-П01 на 5,5 млрд рублей
вкомбанк выкупил в рамках оферты 5 млн 473,192 тыс. облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении банка.

Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк приобрел 54,73% выпуска.

Совкомбанк...    читать дальше
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01 июня 2021 года 14:47
Минфин оценивает "детский бюджет" на 2021 год более чем в 1,5 трлн рублей
Минфин России оценивает в 1 трлн 501,4 млрд рублей объем средств, направляемых на поддержку семьи и детей на 2021 год (так называемый "детский бюджет"), говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

"Его объем на 2021 год составляет 1 501,4 млрд рублей,...    читать дальше
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01 июня 2021 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 1 июня растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 50,81 пункта (1,365%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3772,44 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3777,47 (+1,5%) пункта,...    читать дальше
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01 июня 2021 года 14:38
ФРГ делает ставку на компромисс в переговорах с США по "Северному потоку 2" - глава германского МИД
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в переговорах с США по "Северному потоку 2" Германия делает ставку на компромисс и заинтересована в поиске общего пути.

"Мы делаем ставку на диалог с ответственными лицами в Вашингтоне", - сказал сегодня Маас журналистам в Берлине,...    читать дальше
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01 июня 2021 года 14:21
Строительство завода Tesla в России с Маском не обсуждалось - Мантуров
Минпромторг не обсуждал с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском строительство завода в России, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Нет", - сказал Мантуров журналистам, отвечая на вопрос о достижении договоренности с Маском о строительстве завода в...    читать дальше
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01 июня 2021 года 14:08
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за 5 месяцев вырос на 27%
За 5 месяцев 2021 года "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье 84,2 млрд куб. м газа. Показатель вырос по отношению к январю-маю 2020 года на 27,2%, сообщила компания.

"В период с января по май увеличились поставки в большинство стран, в том числе в Турцию (на...    читать дальше
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01 июня 2021 года 13:59
В 1-м чтении депутаты одобрили возможность обмена банкнот на сумму до 40 тыс. руб. без идентификации
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если они производят обмен или замену банкнот на сумму до 40 тыс. рублей. Документ (N1105089-7) в феврале внесла в парламент группа депутатов во главе с...    читать дальше
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01 июня 2021 года 13:51
ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 июня в размере 73,2411 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июня, составляет 73,2411 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,54 коп.

Это автоматическое сообщение.
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