ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 73,2965 руб.

1 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 73,2965 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,05 коп.

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики по итогам торгов во вторник, инвесторы ждут выхода майских статданных по рынку труда США. Отчет Минтруда США, который будет обнародован в пятницу, даст первую возможность... Отчет Минтруда США, который будет обнародован в пятницу, даст первую возможность... читать дальше

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Падение закупочных цен на куриные яйца стало позитивным следствием принимаемых на рынке стабилизационных мер, однако оно несёт риски снижения поголовья несушек и чревато дефицитом. Такое мнение высказал в понедельник замминистра промышленности и торговли РФ Виктор... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2674 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,6908 руб. Минимальный курс евро составил 89,405 руб., максимальный - 89,9325 руб. Было заключено 2122... Минимальный курс евро составил 89,405 руб., максимальный - 89,9325 руб. Было заключено 2122... читать дальше

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Минцифры РФ обсуждает с операторами возможность введения требования об использовании российского оборудования стандарта LTE и LTE-Advanced при выделении им частот или их продлении, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства. "Сейчас Минцифры рассматривает... "Сейчас Минцифры рассматривает... читать дальше

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В первом квартале текущего года экономика Италии увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные статагентства Istat. При этом ранее было объявлено о снижении ВВП на 0,4%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя,... Аналитики не ожидали пересмотра показателя,... читать дальше

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ЦБ РФ с 2 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4492,16 (+14,86) руб./грамм; на серебро - 66,43 (+1,32) руб./грамм; на платину - 2795,09 (+37,94) руб./грамм; на палладий - 6748,73 (+110,37) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Иркутской области на уровне r"uАА+", изменило прогноз с "негативного" на "стабильный", говорится в сообщении агентства. "Изменение прогноза по рейтингу обусловлено тем, что ожидаемое ухудшение... "Изменение прогноза по рейтингу обусловлено тем, что ожидаемое ухудшение... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок уверенно растут во вторник в ожидании встречи министров государств ОПЕК+. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:20 мск во вторник составляет $70,78 за баррель, что на $1,46 (2,11%) выше цены на закрытие... Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:20 мск во вторник составляет $70,78 за баррель, что на $1,46 (2,11%) выше цены на закрытие... читать дальше

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вкомбанк выкупил в рамках оферты 5 млн 473,192 тыс. облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении банка. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк приобрел 54,73% выпуска. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк приобрел 54,73% выпуска. Совкомбанк... Совкомбанк... читать дальше

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Минфин России оценивает в 1 трлн 501,4 млрд рублей объем средств, направляемых на поддержку семьи и детей на 2021 год (так называемый "детский бюджет"), говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. "Его объем на 2021 год составляет 1 501,4 млрд рублей,... "Его объем на 2021 год составляет 1 501,4 млрд рублей,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 50,81 пункта (1,365%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3772,44 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3777,47 (+1,5%) пункта,... читать дальше

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в переговорах с США по "Северному потоку 2" Германия делает ставку на компромисс и заинтересована в поиске общего пути. "Мы делаем ставку на диалог с ответственными лицами в Вашингтоне", - сказал сегодня Маас журналистам в Берлине,... "Мы делаем ставку на диалог с ответственными лицами в Вашингтоне", - сказал сегодня Маас журналистам в Берлине,... читать дальше

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Минпромторг не обсуждал с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском строительство завода в России, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Нет", - сказал Мантуров журналистам, отвечая на вопрос о достижении договоренности с Маском о строительстве завода в... читать дальше

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За 5 месяцев 2021 года "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье 84,2 млрд куб. м газа. Показатель вырос по отношению к январю-маю 2020 года на 27,2%, сообщила компания. "В период с января по май увеличились поставки в большинство стран, в том числе в Турцию (на... "В период с января по май увеличились поставки в большинство стран, в том числе в Турцию (на... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если они производят обмен или замену банкнот на сумму до 40 тыс. рублей. Документ (N1105089-7) в феврале внесла в парламент группа депутатов во главе с... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июня, составляет 73,2411 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,54 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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