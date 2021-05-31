Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5254 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4601 руб., максимальный - 11,543 руб. Было заключено 226 сделок. Объем торгов составил 411,89 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,53 руб. за юань.

31 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 221 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5254 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 58926,515 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 89,344 млрд руб., или на...

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ООО "РЕСО-лизинг" полностью разместило выпуск 10-летних облигаций с офертой через 4 года серии БО-П-01 объемом 3 млрд рублей по ставке на уровне 8% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок на выпуск проходил 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК. Ставка... Ставка... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 221 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5254 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4601 руб., максимальный - 11,543 руб. Было заключено 226 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,4601 руб., максимальный - 11,543 руб. Было заключено 226 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 313 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,4845 руб. Минимальный курс евро составил 89,25 руб., максимальный - 89,8 руб. Было заключено 4502 сделки.... Минимальный курс евро составил 89,25 руб., максимальный - 89,8 руб. Было заключено 4502 сделки.... читать дальше

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"Аэрофлот" в 1-м квартале 2021 года нарастил чистый убыток по МСФО почти на 12% относительно того же периода 2020 года, до 25,143 млрд руб., сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный из оценок пяти инвесткомпаний и банков, предполагал квартальный... Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный из оценок пяти инвесткомпаний и банков, предполагал квартальный... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне ухудшения внешней конъюнктуры. В понедельник отмечалась смешанная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%). На... В понедельник отмечалась смешанная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%). На... читать дальше

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Грузооборот в портах Китая в апреле увеличился на 10,9% относительно того же месяца прошлого года и достиг 1,32 млрд тонн, сообщило министерство транспорта страны. По сравнению с аналогичным месяцем 2019 года показатель вырос на 15,5%. Между тем объем контейнерных... Между тем объем контейнерных... читать дальше

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Нефть дорожает в ходе торгов в понедельник в преддверии министерского заседания ОПЕК+ и в ожидании роста спроса на топливо. Во вторник должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. В этот же день запланировано заседание министров стран,... Во вторник должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. В этот же день запланировано заседание министров стран,... читать дальше

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Банк России зарегистрировал два выпуска субординированных облигаций Сбербанка (MOEX: SBER) серии 001СУБ-02R и 02СУБ-03R, говорится в сообщениях ЦБ. Выпуску серии 001СУБ-02R присвоен регистрационный номер 4-02-01481-В-001P, серии 02СУБ-03R - номер... Выпуску серии 001СУБ-02R присвоен регистрационный номер 4-02-01481-В-001P, серии 02СУБ-03R - номер... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в апреле 2021 года увеличилась на 944,7 млрд рублей, или на 1,6%, до 59 трлн 206,3 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России. Денежная масса в январе-апреле 2021 года выросла на 0,9%. В годовом... В годовом... читать дальше

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР, Екатеринбург) в 1-м квартале 2021 года получил чистую прибыль в размере 301,576 млн рублей, это в 5,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в отчетности финансового учреждения по МСФО. Активы банка с начала... читать дальше

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Законопроект об обязательном открытии в России представительств крупных зарубежных IT-компаний, работающих с российской аудиторией, поддержан правительством РФ, заявил соавтор инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин. "Да, правительство поддержало", - сообщил Горелкин... читать дальше

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ОПЕК рассчитывает, что возвращение объёмов иранской нефтедобычи и экспорта на рынок не нарушит его стабильности. "Мы ожидаем, что предполагаемое возвращение иранского производства и экспорта на мировой рынок будет происходить упорядоченным и прозрачным образом, тем... "Мы ожидаем, что предполагаемое возвращение иранского производства и экспорта на мировой рынок будет происходить упорядоченным и прозрачным образом, тем... читать дальше

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"Эксперт РА" повысило рейтинг банка "ФК Открытие" до уровня "ruАА" со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне "ruАА-" с "позитивным" прогнозом. "Повышение рейтинга во многом обусловлено улучшением качества... "Повышение рейтинга во многом обусловлено улучшением качества... читать дальше

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ВВП Эстонии в первом квартале 2021 года вырос на 5,4% по сравнению с показателем января-марта 2020 года - до 6,9 млрд евро в текущих ценах, сообщила пресс-служба департамента статистики страны. По словам ведущего специалиста департамента Роберта Мюйрсеппа, приведенным в... По словам ведущего специалиста департамента Роберта Мюйрсеппа, приведенным в... читать дальше

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1 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 31 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-19 на 17 млрд 96,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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