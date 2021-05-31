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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 91,4 млрд руб.
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31 мая 2021 года 10:02
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 91,4 млрд руб.
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31 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 31 мая по данным на начало операционного дня выросло до 91,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 86 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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31 мая 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 31 мая снизилась на 0,15% и составила 58926,515 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 58926,515 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 89,344 млрд руб., или на...
.31 мая 2021 года 19:41
ООО "РЕСО-лизинг" полностью разместило выпуск 10-летних облигаций с офертой через 4 года серии БО-П-01 объемом 3 млрд рублей по ставке на уровне 8% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК. Ставка... читать дальше
.31 мая 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 221 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5254 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4601 руб., максимальный - 11,543 руб. Было заключено 226 сделок.... читать дальше
.31 мая 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 313 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,4845 руб. Минимальный курс евро составил 89,25 руб., максимальный - 89,8 руб. Было заключено 4502 сделки.... читать дальше
.31 мая 2021 года 19:06
"Аэрофлот" в 1-м квартале 2021 года нарастил чистый убыток по МСФО почти на 12% относительно того же периода 2020 года, до 25,143 млрд руб., сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный из оценок пяти инвесткомпаний и банков, предполагал квартальный... читать дальше
.31 мая 2021 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне ухудшения внешней конъюнктуры. В понедельник отмечалась смешанная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%). На... читать дальше
.31 мая 2021 года 18:39
Грузооборот в портах Китая в апреле увеличился на 10,9% относительно того же месяца прошлого года и достиг 1,32 млрд тонн, сообщило министерство транспорта страны. По сравнению с аналогичным месяцем 2019 года показатель вырос на 15,5%. Между тем объем контейнерных... читать дальше
.31 мая 2021 года 18:27
Нефть дорожает в ходе торгов в понедельник в преддверии министерского заседания ОПЕК+ и в ожидании роста спроса на топливо. Во вторник должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. В этот же день запланировано заседание министров стран,... читать дальше
.31 мая 2021 года 18:15
Банк России зарегистрировал два выпуска субординированных облигаций Сбербанка серий 001СУБ-02R и 02СУБ-03R
Банк России зарегистрировал два выпуска субординированных облигаций Сбербанка (MOEX: SBER) серии 001СУБ-02R и 02СУБ-03R, говорится в сообщениях ЦБ. Выпуску серии 001СУБ-02R присвоен регистрационный номер 4-02-01481-В-001P, серии 02СУБ-03R - номер... читать дальше
.31 мая 2021 года 18:11
Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в апреле 2021 года увеличилась на 944,7 млрд рублей, или на 1,6%, до 59 трлн 206,3 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России. Денежная масса в январе-апреле 2021 года выросла на 0,9%. В годовом... читать дальше
.31 мая 2021 года 17:49
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР, Екатеринбург) в 1-м квартале 2021 года получил чистую прибыль в размере 301,576 млн рублей, это в 5,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в отчетности финансового учреждения по МСФО. Активы банка с начала... читать дальше
.31 мая 2021 года 17:36
Правительство поддержало законопроект об обязательном открытии представительств IT-гигантов в России
Законопроект об обязательном открытии в России представительств крупных зарубежных IT-компаний, работающих с российской аудиторией, поддержан правительством РФ, заявил соавтор инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин. "Да, правительство поддержало", - сообщил Горелкин... читать дальше
.31 мая 2021 года 17:28
ОПЕК рассчитывает, что возвращение объёмов иранской нефтедобычи и экспорта на рынок не нарушит его стабильности. "Мы ожидаем, что предполагаемое возвращение иранского производства и экспорта на мировой рынок будет происходить упорядоченным и прозрачным образом, тем... читать дальше
.31 мая 2021 года 17:11
"Эксперт РА" повысило рейтинг банка "ФК Открытие" до уровня "ruАА" со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне "ruАА-" с "позитивным" прогнозом. "Повышение рейтинга во многом обусловлено улучшением качества... читать дальше
.31 мая 2021 года 16:48
ВВП Эстонии в первом квартале 2021 года вырос на 5,4% по сравнению с показателем января-марта 2020 года - до 6,9 млрд евро в текущих ценах, сообщила пресс-служба департамента статистики страны. По словам ведущего специалиста департамента Роберта Мюйрсеппа, приведенным в... читать дальше
.31 мая 2021 года 16:40
1 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 31 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-19 на 17 млрд 96,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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