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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,587 руб.,евро - 89,6731 руб.
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31 мая 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,587 руб.,евро - 89,6731 руб.
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310 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 мая, составляет 73,587 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,90 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 мая, составляет 89,6731 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,76 коп.
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31 мая 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 31 мая снизилась на 0,15% и составила 58926,515 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 58926,515 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 89,344 млрд руб., или на...
.31 мая 2021 года 19:41
ООО "РЕСО-лизинг" полностью разместило выпуск 10-летних облигаций с офертой через 4 года серии БО-П-01 объемом 3 млрд рублей по ставке на уровне 8% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК. Ставка... читать дальше
.31 мая 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 221 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5254 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4601 руб., максимальный - 11,543 руб. Было заключено 226 сделок.... читать дальше
.31 мая 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 313 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,4845 руб. Минимальный курс евро составил 89,25 руб., максимальный - 89,8 руб. Было заключено 4502 сделки.... читать дальше
.31 мая 2021 года 19:06
"Аэрофлот" в 1-м квартале 2021 года нарастил чистый убыток по МСФО почти на 12% относительно того же периода 2020 года, до 25,143 млрд руб., сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный из оценок пяти инвесткомпаний и банков, предполагал квартальный... читать дальше
.31 мая 2021 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне ухудшения внешней конъюнктуры. В понедельник отмечалась смешанная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%). На... читать дальше
.31 мая 2021 года 18:39
Грузооборот в портах Китая в апреле увеличился на 10,9% относительно того же месяца прошлого года и достиг 1,32 млрд тонн, сообщило министерство транспорта страны. По сравнению с аналогичным месяцем 2019 года показатель вырос на 15,5%. Между тем объем контейнерных... читать дальше
.31 мая 2021 года 18:27
Нефть дорожает в ходе торгов в понедельник в преддверии министерского заседания ОПЕК+ и в ожидании роста спроса на топливо. Во вторник должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. В этот же день запланировано заседание министров стран,... читать дальше
.31 мая 2021 года 18:15
Банк России зарегистрировал два выпуска субординированных облигаций Сбербанка серий 001СУБ-02R и 02СУБ-03R
Банк России зарегистрировал два выпуска субординированных облигаций Сбербанка (MOEX: SBER) серии 001СУБ-02R и 02СУБ-03R, говорится в сообщениях ЦБ. Выпуску серии 001СУБ-02R присвоен регистрационный номер 4-02-01481-В-001P, серии 02СУБ-03R - номер... читать дальше
.31 мая 2021 года 18:11
Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в апреле 2021 года увеличилась на 944,7 млрд рублей, или на 1,6%, до 59 трлн 206,3 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России. Денежная масса в январе-апреле 2021 года выросла на 0,9%. В годовом... читать дальше
.31 мая 2021 года 17:49
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР, Екатеринбург) в 1-м квартале 2021 года получил чистую прибыль в размере 301,576 млн рублей, это в 5,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в отчетности финансового учреждения по МСФО. Активы банка с начала... читать дальше
.31 мая 2021 года 17:36
Правительство поддержало законопроект об обязательном открытии представительств IT-гигантов в России
Законопроект об обязательном открытии в России представительств крупных зарубежных IT-компаний, работающих с российской аудиторией, поддержан правительством РФ, заявил соавтор инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин. "Да, правительство поддержало", - сообщил Горелкин... читать дальше
.31 мая 2021 года 17:28
ОПЕК рассчитывает, что возвращение объёмов иранской нефтедобычи и экспорта на рынок не нарушит его стабильности. "Мы ожидаем, что предполагаемое возвращение иранского производства и экспорта на мировой рынок будет происходить упорядоченным и прозрачным образом, тем... читать дальше
.31 мая 2021 года 17:11
"Эксперт РА" повысило рейтинг банка "ФК Открытие" до уровня "ruАА" со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне "ruАА-" с "позитивным" прогнозом. "Повышение рейтинга во многом обусловлено улучшением качества... читать дальше
.31 мая 2021 года 16:48
ВВП Эстонии в первом квартале 2021 года вырос на 5,4% по сравнению с показателем января-марта 2020 года - до 6,9 млрд евро в текущих ценах, сообщила пресс-служба департамента статистики страны. По словам ведущего специалиста департамента Роберта Мюйрсеппа, приведенным в... читать дальше
.31 мая 2021 года 16:40
1 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 31 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-19 на 17 млрд 96,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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