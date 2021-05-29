Более половины россиян (58%) предпочитают в обеденный перерыв на работе перекусить тем, что принесли из дома, среди молодежи в возрасте до 24 лет домашнюю еду приносят почти две трети респондентов (63%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала... читать дальше

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С начала года в Москве построено и введено в эксплуатацию 13 новых социальных объектов различного назначения счет средств инвесторов с начала 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв порталу... читать дальше

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Правительство РФ вносит в Госдуму два законопроекта, уточняющие ответственность за уклонение от уплаты алиментов. Данное решение принято на заседании 27 мая, сообщается на сайте кабинета министров. Первый законопроект предусматривает внесение изменений в статью 157... Первый законопроект предусматривает внесение изменений в статью 157... читать дальше

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Правительство РФ одобрило поправки в законодательство, предусматривающие введение штрафов за незаконный сбор персональных данных граждан при покупке товаров и услуг, сообщается на сайте кабинета министров. "Законопроектом предусматривается введение мер административной... "Законопроектом предусматривается введение мер административной... читать дальше

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Правительство России направит в регионы 3,42 млрд рублей на стимулирование производства масличных культур. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства. Согласно сообщению, 3,42 млрд рублей распределят между 40... читать дальше

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Программа кешбэка на поездки по России студентов и школьников заработает 1 июля, на нее будет выделено 2 млрд рублей, сообщила в субботу глава Ростуризма Зарина Догузова. "Программа для школьников и студентов будет запущена в ближайший месяц. По нашим расчетам, она должна... читать дальше

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Число людей в мире, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом COVID-19, составило 3 539 173 человека. В общей сложности на планете за все время пандемии зафиксировали более 170,190 млн случаев заражения, сообщает в субботу портал Worldometers. Больше всего... Больше всего... читать дальше

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Губернатор Сахалинской области Игорь Лимаренко ожидает к 2025 году роста турпотока в регион вдвое, с нынешних 200 тыс. до 400 тыс. человек. "У нас в прошлом году было 200 тыс. В этом году уровень будет близкий, но мы ставим задачу до 2025 года выйти на 400 тыс. приблизительно и... читать дальше

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Более трети граждан РФ (35%) являются пенсионерами, неработающими пенсионерами являются 25% россиян, продолжает трудиться после выхода на пенсию почти каждый третий или 10% участников опроса, свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс". Согласно опросу,... читать дальше

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Рынки акций стран еврозоны демонстрируют в этом году повышательную динамику. Все больше инвесторов ожидают их дальнейшего повышения, пишет Financial Times. Индекс MSCI EMU, отслеживающий ценовой доход, который иностранные инвесторы получают от вложений в акции компаний... Индекс MSCI EMU, отслеживающий ценовой доход, который иностранные инвесторы получают от вложений в акции компаний... читать дальше

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Экспорт пшеницы из России после введения со 2 июня плавающей пошлины активизируется, считают эксперты зернового рынка, опрошенные "Интерфаксом". Однако новый механизм регулирования экспорта вызывает и сомнения. В пятницу Минсельхоз обнародовал размер пошлин, которые... В пятницу Минсельхоз обнародовал размер пошлин, которые... читать дальше

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Президент США Джо Байден вчера представил проект федерального бюджета на 2022 финансовый год, предусматривающий увеличение государственных расходов до $6 трлн, соответствующий документ в пятницу опубликован на сайте Белого дома. Проект бюджета, среди прочего, объединяет... Проект бюджета, среди прочего, объединяет... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 9 тыс. 289 случаев, умер за сутки 401 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19... читать дальше

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Экспертный совет по цифровому развитию РСПП обратился к ЦБ с просьбой ускорить формирование в РФ реестра платформ по выпуску и обмену цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил в ходе III съезда Ассоциации банков России вице-президент РСПП Александр Мурычев. "Экспертный... "Экспертный... читать дальше

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Темпы весеннего сева в РФ с 28 мая начали превышать прошлогодние, следует из данных Минсельхоза. Яровые культуры к 28 мая посеяны на 45 млн га, что составляет 87,5% от намеченного. В прошлом году сев на эту дату был проведен на 44,8 млн га. Яровые культуры к 28 мая посеяны на 45 млн га, что составляет 87,5% от намеченного. В прошлом году сев на эту дату был проведен на 44,8 млн га. В частности, пшеница... В частности, пшеница... читать дальше

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Российские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) за первый квартал 2021 года увеличили вложения пенсионных накоплений в ОФЗ на 1,5 процентного пункта (п.п.), до 32,4%, а пенсионных резервов - на 2,5 п.п., до 16,5%, говорится в "Обзоре ключевых показателей НПФ" Банка... читать дальше

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