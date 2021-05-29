.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Все новости
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в апреле в России выросло на 7,2%
В апреле рост промпроизводства в РФ разогнался до 7,2% после 2,3% в марте. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 6,4%. По отношению к апрелю 2019 года показатель вырос на 2,2%
 
Банковский кризис может начаться до апреля 2022 года
Ряд метрик в банковской отрасли подают тревожные сигналы, предупредили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Центр оценил вероятность наступления системного кризиса в секторе до апреля 2022 года как высокую,...
 
Минсельхоз не ожидает дефицита яиц
Минсельхоз не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке РФ, говорится в сообщении ведомства. Однако производители из-за роста затрат заявляют о планах по снижению поголовья несушек. Текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции министерство...
 
Пенсионные накопления в ПФР растут перед снижением
По итогам первого квартала 2021 года объем пенсионных накоплений, сконцентрированных в Пенсионном фонде России (ПФР), достиг 2,003 трлн руб., на 0,3% больше, чем на конец 2020 года. Об этом свидетельствуют данные государственной УК ВЭБ.РФ и ПФР. В...
 

НОВОСТИ
.
Все
.
.
Валюта
.
.
Акции
.
.
Облигации
.
.
Мировые новости
.

29 мая 2021 года 17:57
В служебных столовых обедают 17% работающих россиян, в кафе или ресторанах - 10%, еду из дома на работу берут 58% - опрос
Более половины россиян (58%) предпочитают в обеденный перерыв на работе перекусить тем, что принесли из дома, среди молодежи в возрасте до 24 лет домашнюю еду приносят почти две трети респондентов (63%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала...    читать дальше
.
29 мая 2021 года 17:31
В Москве за счет инвесторов с начала года введено 13 социальных объектов
С начала года в Москве построено и введено в эксплуатацию 13 новых социальных объектов различного назначения счет средств инвесторов с начала 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв порталу...    читать дальше
.
29 мая 2021 года 16:52
В Госдуму внесены законопроекты, уточняющие ответственность за уклонение от уплаты алиментов
Правительство РФ вносит в Госдуму два законопроекта, уточняющие ответственность за уклонение от уплаты алиментов. Данное решение принято на заседании 27 мая, сообщается на сайте кабинета министров.

Первый законопроект предусматривает внесение изменений в статью 157...    читать дальше
.
29 мая 2021 года 16:11
Одобрены поправки в законодательство о штрафах за незаконный сбор данных потребителя при покупках
Правительство РФ одобрило поправки в законодательство, предусматривающие введение штрафов за незаконный сбор персональных данных граждан при покупке товаров и услуг, сообщается на сайте кабинета министров.

"Законопроектом предусматривается введение мер административной...    читать дальше
.
29 мая 2021 года 15:28
Правительство РФ выделит 3,42 млрд руб. на стимулирование производства сои и рапса
Правительство России направит в регионы 3,42 млрд рублей на стимулирование производства масличных культур. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства. Согласно сообщению, 3,42 млрд рублей распределят между 40...    читать дальше
.
29 мая 2021 года 14:41
На стартующую 1 июля программу кешбэка на поездки школьников и студентов по России будет выделено 2 млрд руб. - Ростуризм
Программа кешбэка на поездки по России студентов и школьников заработает 1 июля, на нее будет выделено 2 млрд рублей, сообщила в субботу глава Ростуризма Зарина Догузова. "Программа для школьников и студентов будет запущена в ближайший месяц. По нашим расчетам, она должна...    читать дальше
.
29 мая 2021 года 14:03
Число заражений COVID-19 в мире превысило 170 млн - Worldometers
Число людей в мире, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом COVID-19, составило 3 539 173 человека. В общей сложности на планете за все время пандемии зафиксировали более 170,190 млн случаев заражения, сообщает в субботу портал Worldometers.

Больше всего...    читать дальше
.
29 мая 2021 года 13:44
Турпоток на Сахалин к 2025 году должен удвоиться - губернатор Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Игорь Лимаренко ожидает к 2025 году роста турпотока в регион вдвое, с нынешних 200 тыс. до 400 тыс. человек. "У нас в прошлом году было 200 тыс. В этом году уровень будет близкий, но мы ставим задачу до 2025 года выйти на 400 тыс. приблизительно и...    читать дальше
.
29 мая 2021 года 13:04
Почти треть российских пенсионеров продолжают работать - опрос
Более трети граждан РФ (35%) являются пенсионерами, неработающими пенсионерами являются 25% россиян, продолжает трудиться после выхода на пенсию почти каждый третий или 10% участников опроса, свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс". Согласно опросу,...    читать дальше
.
29 мая 2021 года 12:33
Инвесторы прогнозируют дальнейший рост рынков акций еврозоны
Рынки акций стран еврозоны демонстрируют в этом году повышательную динамику. Все больше инвесторов ожидают их дальнейшего повышения, пишет Financial Times.

Индекс MSCI EMU, отслеживающий ценовой доход, который иностранные инвесторы получают от вложений в акции компаний...    читать дальше
.
29 мая 2021 года 12:18
Введение плавающей пошлины активизирует экспорт пшеницы из России, полагают эксперты
Экспорт пшеницы из России после введения со 2 июня плавающей пошлины активизируется, считают эксперты зернового рынка, опрошенные "Интерфаксом". Однако новый механизм регулирования экспорта вызывает и сомнения.

В пятницу Минсельхоз обнародовал размер пошлин, которые...    читать дальше
.
29 мая 2021 года 11:59
Байден представил проект бюджета на 2022 фингод, предусматривающий увеличение расходов до $6 трлн
Президент США Джо Байден вчера представил проект федерального бюджета на 2022 финансовый год, предусматривающий увеличение государственных расходов до $6 трлн, соответствующий документ в пятницу опубликован на сайте Белого дома.

Проект бюджета, среди прочего, объединяет...    читать дальше
.
29 мая 2021 года 11:29
В России за сутки зафиксировано более 9,2 тыс. новых случаев COVID-19; 401 умерший
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 9 тыс. 289 случаев, умер за сутки 401 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19...    читать дальше
.
29 мая 2021 года 11:18
РСПП просит ускорить формирование реестра блокчейн-платформ в России
Экспертный совет по цифровому развитию РСПП обратился к ЦБ с просьбой ускорить формирование в РФ реестра платформ по выпуску и обмену цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил в ходе III съезда Ассоциации банков России вице-президент РСПП Александр Мурычев.

"Экспертный...    читать дальше
.
29 мая 2021 года 10:51
Темпы весеннего сева превысили прошлогодние
Темпы весеннего сева в РФ с 28 мая начали превышать прошлогодние, следует из данных Минсельхоза.

Яровые культуры к 28 мая посеяны на 45 млн га, что составляет 87,5% от намеченного. В прошлом году сев на эту дату был проведен на 44,8 млн га.

В частности, пшеница...    читать дальше
.
29 мая 2021 года 10:29
В 1-м квартале НПФ увеличили вложения пенсионных накоплений в ОФЗ до 32,4%
Российские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) за первый квартал 2021 года увеличили вложения пенсионных накоплений в ОФЗ на 1,5 процентного пункта (п.п.), до 32,4%, а пенсионных резервов - на 2,5 п.п., до 16,5%, говорится в "Обзоре ключевых показателей НПФ" Банка...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.