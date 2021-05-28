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28 мая 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,4597 руб.
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28 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1377 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,4597 руб. Минимальный курс евро составил 89,0975 руб., максимальный - 89,75 руб. Было заключено 6673 сделки. Объем торгов составил 21365,13 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,3375 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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28 мая 2021 года 19:45
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59015,859 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 249,111 млрд руб., или на...
.28 мая 2021 года 19:15
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.28 мая 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1377 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,4597 руб. Минимальный курс евро составил 89,0975 руб., максимальный - 89,75 руб. Было заключено 6673... читать дальше
.28 мая 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 162 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5477 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4801 руб., максимальный - 11,57 руб. Была заключена 301 сделка.... читать дальше
.28 мая 2021 года 18:57
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.28 мая 2021 года 18:45
Альфа-банк в 1-м квартале 2021 года сократил чистую прибыль по МСФО в 3,4 раза - до 36,4 млрд рублей по сравнению со 124,2 млрд рублей прибыли годом ранее, следует из отчета кредитной организации. Чистый процентный доход до вычета резервов в январе-марте 2021 года... читать дальше
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По итогам 1-го квартала чистая прибыль группы Газпромбанка по МСФО выросла в 1,8 раза - до 33,7 млрд рублей против 18,4 млрд рублей годом ранее, говорится в сообщении банка. Чистый процентный доход в январе-марте 2021 года вырос на 23,6% - до 47,6 млрд... читать дальше
.28 мая 2021 года 18:21
Банк Японии, один из крупнейших инвесторов фондового рынка страны, получил рекордный доход от инвестиций в акции за финансовый год, который завершился 31 марта, благодаря росту котировок на фоне ожиданий восстановления глобальной экономики после шока, связанного с пандемией... читать дальше
.28 мая 2021 года 18:12
"Газпром": цена экспорта газа в дальнее зарубежье в этом году "никак не опустится" ниже $200/тыс. куб. м
Средняя цена экспорта "голубого топлива" в дальнее зарубежье в 2021 году "никак не опустится ниже $200/тыс. куб. м", заявил Андрей Зотов из департамента анализа и оптимизации "Газпром экспорта" в ходе телефонной конференции. Он отказался привести конкретную оценку по цене... читать дальше
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"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "РЕСО-лизинга" и его облигаций на уровне "ruA+" со стабильным прогнозом
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании "РЕСО-лизинг", а также ее облигаций на уровне "ruA+", по рейтингу сохранен "стабильный" прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства. "Рейтинг обусловлен сильными рыночными... читать дальше
.28 мая 2021 года 18:04
"Транснефть" раскрыла неаудированный отчет из-за неясности трактовок новых ограничений для зарубежных аудиторов
Ограничения для иностранных аудиторов, введенные российским правительством в апреле, уже начали влиять на отчетность крупных компаний. Как следует из сообщения "Транснефти", трубопроводная монополия опубликовала неаудированную отчетность по МСФО за 1-й квартал 2021... читать дальше
.28 мая 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 710 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5077 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,145 руб., максимальный - 73,66 руб. Было... читать дальше
.28 мая 2021 года 17:54
По итогам 1-го квартала т.г. чистая прибыль "Транснефти" по МСФО составила 50,4 млрд рублей, что на 11% меньше уровня 2020 года, сообщила компания. Аналитики полагали, что показатель составит лишь 42 млрд рублей. Ближе всех оказался прогноз Газпромбанка - 48,9 млрд... читать дальше
.28 мая 2021 года 17:45
В мае индекс производственной активности Чикаго (ISM-Chicago) вырос до максимальных с ноября 1973 года 75,2 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Месяцем ранее значение показателя составляло 72,1 пункта. Экономисты, опрошенные The Wall... читать дальше
.28 мая 2021 года 17:42
Сбербанк разместил 32,23% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CMD_BSK-5Y-001Р-442R на 322,325 млн рублей, говорится в сообщении банка. Номинальный объем выпуска - 1 млрд рублей. Срок обращения - 5 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка... читать дальше
.28 мая 2021 года 17:34
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